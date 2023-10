Viktor Vandenberghe blijft realistisch

Als hij de cross in Ardooie goed verteert, start Viktor Vandenberghe (18) zaterdag in de UCI-cross in het Nederlandse Heerderstrand. Zo niet, dan rijdt hij pas volgende week zaterdag, in Ruddervoorde, bij de profs. “Van de winter verwacht ik niet veel.”

Na de ploegstage in augustus kreeg de eerstejaarsbelofte rugproblemen. De veldrit in het Nederlandse Mechelen kon hij niet uitrijden. “Mijn heupbuigers bleken volledig vast te zitten. Zodra ik die diagnose had gekregen, ben ik oefeningen beginnen doen. Die onderhoud ik nu. Het rugprobleem is opgelost.”

Omdat enkel de X²O Trofee aparte veldritten voor beloften heeft, zullen Vandenberghe en z’n leeftijdsgenoten deze winter vaak bij de profs crossen. Tegen Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, en later dit seizoen Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

“Van junioren naar elites is een zeer grote stap”, beseft de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Van deze winter verwacht ik niet veel. Het wordt totaal anders dan bij de junioren, waar ik elke week meedeed voor winst. Ik hoop dat het eerste deel van de winter in stijgende lijn gaat. Selecties voor de internationale beloftekampioenschappen of manches van de Wereldbeker verwacht ik nog niet. Dat zegt mijn trainer Abram Stockman ook.”

Regen en schuiven

Vermoedelijk rijdt Vandenberghe op 1 november op de Koppenberg z’n eerste U23-veldrit. Volgende week zaterdag (28/10) rijdt hij in Ruddervoorde bij de profs. “Ze voorspellen veel regen, het zou in Ruddervoorde niet alleen technisch, maar ook veel schuiven kunnen worden. Dat er zo weinig belofteveldritten zijn, vind ik niet erg. Bij de elites duren de crossen één uur. In Oisterwijk zat ik zondag één uur en tien minuten in het zadel. Dat moet overschot geven in de U23-crossen over vijftig minuten.”

(HF)