Veurnaar Robin Alderweireld staat zijn mannetje in het veld: “Vijftig minuten heb ik standgehouden tussen de profs”

Behalve in de slotronde reed Robin Alderweireld (24) in Kortrijk altijd rond positie tien. Diep in de finale toonden Laurens Sweeck, David van der Poel en Yentl Bekaert zich sterker. De eliterenner zonder contract werd dertiende.

Nadat hij deze winter al vier B-veldritten op zijn naam schreef – Knesselare (derde algemeen, maar eerste elite), Kasterlee, Ardooie en Zingem – focust de kerel uit Veurne zich in deze periode van het seizoen vooral op de crossen bij de profs. De Urban Cross in Kortrijk was de eerste. In de startzone van deze tweede manche van de X²O Badkamers Trofee fietste Robin Alderweireld zich in de kijker. “Ik startte op de derde rij en rekende erop dat ze de rechterkant van de weg zouden kiezen”, blikt hij terug. “Dat gebeurde ook. Na honderd meter kon ik op links passeren waardoor ik als derde het veld indook.”

Robin Alderweireld toonde de tv-kijkers nog eens zijn explosiviteit. Hij kon zich de rest van de veldrit in de top tien handhaven. De kustzoon begon in tiende positie aan de slotronde. Met Sweeck, Bekaert en van der Poel aan het wiel. “In die laatste ronde kwamen er direct aanvallen”, gaat de pion van Team Atom 6 voort. “De eerste uitval kon ik afslaan, maar toen Laurens Sweeck een tweede keer versnelde moest ik na twee meter gaan zitten. Mijn benen liepen helemaal vol. Aanvankelijk was ik ontgoocheld omdat ik die tiende plaats niet kon vasthouden. Gaandeweg kwam het besef dat ik heel content moest zijn, want ik had me tussen een aantal profs kunnen tonen. Op de stroken op de macht kreeg ik het moeilijk, maar ik kwam altijd terug. Uiteindelijk heb ik me vijftig minuten kunnen handhaven. Ik moet tevreden zijn.”

Telkens ik het moeilijk kreeg kwam ik terug

Boom en Essen

Want er zijn niet veel eliterenners zonder contract die in een klassementscross de top vijftien halen. Op de Koppenberg viel Robin Alderweireld als zeventiende net buiten die top vijftien. Daar was de bezetting nog wat beter dan in Kortrijk. Ook zaterdag rijdt hij een klassementscross. Dan gaat hij van start in Boom, in de vijfde manche van de Telenet Superprestige. Een week later volgt, één dag na zijn 25ste verjaardag, de Ethias Cross in Essen. “In de eindejaarsperiode doe ik nog een paar proeven van de X²O Badkamers Trofee, onder meer Loenhout op 30 december”, weet Robin. “Ik maak altijd een programma op voor twee tot drie weken. Op basis van hoe ik me voel pas ik mijn kalender aan.”

Luisteren naar het lichaam is belangrijk. Robin Alderweireld combineert crossen met een job als lasser. Hij wil zo fris mogelijk naar het Belgisch kampioenschap van zondag 9 januari in Lombardsijde-Middelkerke. “Speel ik daar geen hoofdrol zal ik niet ontgoocheld zijn”, beweert Robin, die normaal ook nog de B-veldrit van 26 december in Beernem zal rijden. “Mijn seizoen is nu al geslaagd. Vier zeges op tien B-crossen is niet slecht. Zeker omdat ik in het seizoenbegin wat sukkelde met mijn materiaal. Dat staat nu op punt. Alles wat er nog bijkomt is bonus.” (HF)