Verandert Urban Cross in Kortrijk van datum?

De samenwerking tussen de stad Kortrijk en Golazo voor de organisatie van de veldrit Urban Cross langs de Leieboorden liep eind 2024 af. Beide partijen zijn echter van plan om de samenwerking voort te zetten, met mogelijke aanpassingen aan de formule en timing van het evenement. De Urban Cross heeft zich in zes jaar tijd bewezen als een belangrijke cyclocross in Vlaanderen, met een unieke locatie en goede publieke belangstelling.

Er wordt gezocht naar een betere plaats in de agenda, mogelijk in december of net na Nieuwjaar. Ook het format, zoals een avondcross of een andere locatie, wordt overwogen. De stad blijft inzetten op promotie en marketing door het evenement live uit te zenden.