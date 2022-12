Veldtoertocht van de Sint-Trudotrappers in Assebroek

Komende woensdag vindt in Assebroek de jaarlijkse veldtoertocht van de Sint-Trudotrappers plaats. “Bij ons kunnen de mensen genieten van enkele prachtige natuurgebieden.”

De 31ste editie trekt door bossen en velden. Hubert Diasson tekende naar jaarlijkse traditie het parcours uit. “Elk jaar voeren we een aantal wijzigingen door, maar we overdrijven daar niet mee. Je kan geen nieuwe stroken blijven uitvinden.” Het parcours speelt zich af in Oedelem, Sijsele en Beernem. “Ryckeveldebos, Oedelemberg, Beverhoutsveld en de Assebroekse Meersen zijn onze trekpleisters”, benadrukt Roland Depreux. “Onze VTT telt weinig asfalt in vergelijking met andere ritten, zo’n 30 tot 35 procent. De mensen kunnen bij ons genieten van echte natuurgebieden. De voorbije weken regende het veel, maar de weersvoorspellingen geven aan dat het beter wordt.” Diasson: “Bij extreme weersomstandigheden halen we sowieso de ergste stroken eruit. Normaal ligt ons parcours er vettig, maar toch vlot berijdbaar bij.” De Sint-Trudotrappers hebben jaarlijks momenteel 17 organisaties. Op de weg zijn er drie grote evenementen, waaronder de Vlaamse Pijl in maart. “Normaal heeft die rit de grootste opkomst”, vertelt Depreux. “Maar ooit hadden we ook eens 2.000 deelnemers aan onze veldtoertocht. De reden? Het was de dagen ervoor slecht weer geweest, maar de dag zelf scheen de zon. En dat jaar viel onze VTT in een weekend, waardoor de mensen zowel op zaterdag als zondag bij ons terechtkonden. Wij organiseren altijd ergens halverwege tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Onze favoriete organisatie? Het is anders. Onze VTT is meer avontuurlijk en trekt een jonger publiek aan. Onze wegritten zijn meer voor het gezapige publiek.”

Samen uit, samen thuis

Intussen tellen de Sint-Trudotrappers 103 leden, waarvan zo’n 35 procent vrouwen. “Ons doel is om mensen samen te brengen en samen van het fietsen te laten genieten”, benadrukt Depreux. Voorzitter Eddy Derous heeft er zelfs een leuze voor. Samen uit, samen thuis. Depreux grijnst. “Onze vrouwen zijn ook wel gekend omwille van hun goeie remmen. Elk terras is een reden om een pauze in te lassen.” (TVB)