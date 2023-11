Veldrijder in vorm Robin Alderweireld lonkt naar 14 januari: “Op de dag van het BK moet je iets extra’s kunnen”

Twee zeges in acht dagen, en tussendoor vijftiende op de Koppenberg. Robin Alderweireld (26) heeft de juiste tred gevonden. Nu hij wat later in vorm lijkt te komen, durft hij met ambitie uit te kijken naar het BK veldrijden bij de elite 2, op zondag 14 januari in Meulebeke. “Misschien moet ik daarvan eens werk maken.”

Voor Alderweireld was het vorige zaterdag een loepzuivere hattrick. Hij won de B-veldrit in Ardooie ook al in 2021 en 2022. In 2021 was het spannend, de twee volgende jaren won hij met meer dan twee minuten voorsprong.

Door de regenval van de voorbije weken was het parcours aan de Waterbek herschapen in een modderpoel. “Hoe meer op de macht, hoe beter voor mij”, benadrukt de pion van Atom 6. “En lopen kan ik nog altijd vrij goed. Ik ging als vijfde het veld in. Onmiddellijk was er een strook waar we diep in de modder zakten. Na honderd meter ging ik naar de kop.”

“Als lid van het bestuur van de ploeg heb ik een beetje inspraak in de uitbouw en het programma”

Ronde per ronde reed en liep Alderweireld verder weg. Een week na Herenthout goed voor z’n tweede zege in dit veldritseizoen.

Vorige week woensdag pakte hij aan het einde van de Koppenbergcross de vijftiende plaats. Wat hem één UCI-puntje opleverde. Zondag trekt hij naar het Zwitserse Hittnau. Op zoek naar extra UCI-punten.

“Een heel mooie cross”, weet Alderweireld. “Ik ben er al eens geweest. Wat wel zeven jaar geleden is. Als eerstejaarsbelofte, meen ik me te herinneren. Toen trok ik met Jan Denuwelaere naar die Zwitserse veldrit. Het voorlopige deelnemersveld voor Hittnau heb ik al gezien. Het zal niet makkelijk worden om daar enkele UCI-punten te veroveren.”

Betere job

Robin Alderweireld kan wel eenvoudig verklaren waarom hij nu in vorm is. “Op het einde van de zomer raakte ik besmet met corona”, verduidelijkt hij. “Een flinke domper op een goeie wegcampagne. Bovendien ben ik met mijn vriendin verhuisd van Veurne naar Roeselare, en heb ik ander werk. Niet meer in de bouw, maar als fietshersteller bij Atom 6 en Alexander Labbe. Bij mijn vroegere werkgever heb ik enkele weken om 5.30 uur met de fiets of bromfiets naar Veurne moeten rijden om te gaan werken. Nu heb ik wel de nodige rust. Deze nieuwe job is beter te combineren met trainen en koersen.”

Wat betekent dat bij Robin Alderweireld intussen alles in het teken van Atom 6 staat. Want hij zetelt als enige actieve renner ook in het bestuur van de ploeg en zet mee de lijnen uit. “Het clubbestuur bestaat uit vijf mensen: ik ben één onder hen”, gaat Alderweireld verder. “Tof dat ik een beetje inspraak krijg in de uitbouw van de ploeg en over het programma dat we rijden. We hebben met Atom 6 onze kandidatuur ingediend om mee te doen aan de Beker van België. Ook enkele rittenkoersen in Frankrijk willen we rijden. We mikken op een iets beter wegprogramma tijdens de zomer.”

Structuur

Team Atom 6 begon het seizoen 2023 met circa veertig renners. Zowel met een vergunning elite 2 als elite 3. “We zullen volgend jaar met minder renners zijn”, verduidelijkt Alderweireld. “De voorbije weken realiseerden we enkele transfers. Ik denk dat Ciske Aneca, die overkomt van Wielerteam Decock, de belangrijkste naam is. We proberen ook iets meer structuur in onze werking te krijgen. Door de mensen uit de omkadering vaste opdrachten te geven, door beter materiaal ter beschikking te stellen.”

Op die manier probeert Team Atom 6, met ex-renner Martijn Lambrecht als ploegleider, stap voor stap te groeien. “In de zomer mik ik zelf niet op resultaten, voor mij is de weg puur voorbereiding op het veldritseizoen”, benadrukt Alderweireld. “Tijdens de wegwedstrijden probeer ik iets te betekenen voor het team. Met Jarne Jacques haalden we het voorbije wegseizoen enkele mooie uitslagen. Hij blijft bij Atom 6.”

Alderweireld mikt zelf op een topresultaat op het BK veldrijden elite 2 in Meulebeke. “In Meulebeke heb ik tot nog toe altijd goed gereden”, weet de veldrijder. “Nu mijn vormpiek wat later kwam, moet ik misschien werk maken van dat BK. Het is dicht bij huis, er kunnen veel supporters komen. Alleen heb ik niet zulke goeie ervaringen met BK’s. Je moet één dag iets extra’s kunnen. Voor mij heel moeilijk.”