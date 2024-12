Veldrijder Gerben Kuypers breekt sleutelbeen

Gerben Kuypers heeft zondag bij een valpartij in de wereldbekerveldrit van Namen een sleutelbeenbreuk opgelopen. Hij is inmiddels geopereerd.

Bart Wellens, zijn sportdirecteur bij Charles Liégeois Roastery CX, bevestigt het nieuws aan Wielerflits maar wil zich nog niet uitspreken over de rest van zijn seizoen. “We hopen niet dat dit einde seizoen betekent, maar ik denk het wel”, aldus Wellens. “Het is eerst afwachten wat de dokters te zeggen hebben. De planning was normaal tot en met het WK (op 2 februari in Liévin, red) en dan beginnen aan de wegcampagne.” Op de weg verdedigt Kuypers de kleuren van Intermarché-Wanty.

Gerben Kuypers (24) werd dit seizoen vijfde in Ruddervoorde en Kortrijk en zevende op het EK in het Spaanse Pontevedra, maar stond nog niet op een podium.

Witse Meeussen kwam in de Citadelcross eveneens ten val. Ook bij de 23-jarige renner van Crelan-Corendon wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.