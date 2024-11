Veldrijder én wegrenner Gerben Kuypers (24) openhartig over jaar van uitersten: “De Col de la Croix in Zwitserland was voor mij een bevestiging”

Twee crosswinters geleden was Gerben Kuypers nog dé revelatie, maar vorig jaar ging de Ramskapellenaar plots door heel moeilijke tijden. Nu is de 24-jarige Kuypers, intussen volwaardig lid van WorldTourteam Intermarché-Wanty, terug van weggeweest. Samen met hem blikken we terug op een jaar van uitersten. “Mijn eigen problemen waren op een bepaald moment bijzaak.”

Wat voorafging…

“Ik ben op heel jonge leeftijd beginnen te koersen (in navolging van zijn vader Nico, ex-Belgisch kampioen bij de elite zonder contract, red.) en heb altijd gehoopt om prof te worden, maar het heeft er enkele jaren minder goed uitgezien. De combinatie met mijn studie elektromechanica was niet altijd evident. Ik heb er nooit voor gekozen om een studiejaar op te splitsen, waardoor er van trainen niet veel in huis kwam. Crossen deed ik puur uit liefde voor de sport. Op een bepaald moment had ik wat meer overschot op schoolvlak en reed ik beter. Zo mocht ik begin 2022 mee naar het WK U23 in de VS. Ik werd negende. Niet goed genoeg voor de profs, maar wel een stimulans. Ik begon te werken, als technisch planner en ben blijven trainen. Zo kwam ik twee jaar geleden tot de winter van mijn doorbraak (Kuypers won in Essen en werd zesde op het WK, red.).”

19 november 2023

“Een jaar geleden boekte ik mijn beste resultaat in de Wereldbeker, in Troyes: vierde. Het was meteen mijn laatste goeie cross van die winter. Tot na de finish was er geen vuiltje aan de lucht, maar toen mijn mama en vriendin me na de finish stonden op te wachten, zei ik tegen hen dat ik enorm veel pijn aan mijn longen had. ‘s Nachts werd ik wakker omdat ik precies een messteek in mijn longen kreeg. Ik was ook een beetje grieperig. De dagen erna zei ik telkens dat ik ziek aan het worden was, alleen gebeurde dat niet. Achteraf gezien is het wel in de loop van die week allemaal begonnen.”

26 december 2023

“De week na mijn vierde plaats in Troyes ben ik naar het Ierse Dublin afgereisd om er de Wereldbekermanche af te werken. Ik probeerde me zo goed mogelijk voor te bereiden, maar de dag ervoor voelde ik al dat ik geen 100 procent was, alleen waren er geen overheersende symptomen. Op zulke momenten minimaliseer je dat. Op training viel het gevoel mee, zeker als ik rustig fietste. Bij zware inspanningen blokkeerde mijn lichaam echter na drie à vier minuten. Je kon dat goed zien in de WB-cross in Namen, waar ik de beste start nam, maar mijn lichaam na vijf minuten in een soort van noodtoestand sloeg. Het waren allemaal signalen waarvan ik niet wist wat het precies was. Zo ben ik uiteindelijk de hele maand december blijven aanmodderen. Daags na Gavere, op 26 december, zijn we te weten gekomen dat ik mycoplasma (een infectie waarbij de long- en luchtwegen aangetast zijn, red.) had.”

31 december 2023

“Een paar dagen voor oudejaarsavond klaagde mijn vriendin over hoofdpijn. Op een avond heeft mijn moeder haar naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze het echt niet meer kon houden. Uiteindelijk heb ik – zelf was ik ook helemaal niet in orde tussen drie en vier uur ’s nachts een berichtje ontvangen dat ze een hersenvliesontsteking had. Gelukkig ging het om de minst erge vorm. Aan de slechtste variant kan je, als je er niet snel bij bent, binnen de twaalf uur sterven. Toch lag Justien zes dagen in het ziekenhuis. Dat was duidelijk niet onze leukste periode ooit. Mijn eigen problemen waren toen gewoon bijzaak.”

Februari 2024

“Tot in februari lag ik elke dag in mijn zetel. Als ik een inspanning leverde, had ik hoofdpijn. In februari mocht ik af en toe weer fietsen. Een uurtje, aan een belachelijk tempo. Mijn lichaam had echt heel diep gezeten. Gelukkig ging het na twee, drie weken al beter en kon ik begin maart opnieuw op een deftig niveau trainen.”

21 april 2024

“Normaal gezien was het de bedoeling om in de Brabantse Pijl te hervatten, maar toen was er nog geen sprake van dat ik voor het WorldTourteam zou uitkomen (Kuypers reed voor het continentale opleidingsteam Wanty-ReUz-Technord en mocht alleen voor Intermarché-Wanty uitkomen in wedstrijden die geen deel uitmaakten van de WorldTour, red.). Twee weken ervoor kreeg ik echter bronchitis, net op het moment dat de ploeg besliste om mij naar het WorldTourteam over te hevelen. Ze hadden vorig jaar al aangegeven dat ik daarvoor de capaciteiten had en wilden me meer op de weg laten koersen. Plots kwam de opportuniteit om in Luik-Bastenaken-Luik te starten. Ik kwam nog koersritme te kort, maar het was een mooie ervaring die me in 2025 nog van pas zal komen.”

15 juni 2024

“In juni reed ik de Ronde van Zwitserland, mijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Een heel speciaal gevoel, want de zomer ervoor reed ik nog de Tour d’Eure-et-Loire en de Rondes van Luik en Namen. Ik heb mezelf toch een paar keer in de ogen moeten wrijven. Twee keer slaagde ik erin om in de vroege vlucht mee te gaan. In de vierde etappe lag de aankomst op de top van de Gotthard Pass. Er werd keihard gereden, maar ik was mee. Bekijk maar eens de namen van de andere renners in de ontsnapping: Matthews, Coquard… Sprinters, maar ik schrok van het niveau dat die jongens bergop haalden. Ik ben serieus gegroeid in Zwitserland, ook mentaal. Je gaat er als klein ventje naartoe, maar toch moet je jezelf daarover zetten. De laatste dagen van de rittenkoers heb ik geprobeerd om bergop zolang mogelijk te volgen. De voorlaatste etappe was een bergrit met drie cols. De ploeg en ik weten intussen dat ik goed bergop kan rijden, maar we konden er geen plaats op plakken. Dat wilden we die dag uittesten. 15 renners reden voorop en op de Col de la Croix, een beklimming van een uur, bleven er in het peloton zowat 20 renners over: vijf man van Ineos, vijf man van UAE, vijf man van AG2R en… ik. Rond mij zaten alleen coureurs die naar de Tour gingen. Ja, die etappe was een bevestiging voor mezelf, iets wat ik in de toekomst verder wil ontwikkelen. Die dag is het moment van 2024 dat me het meest bijblijft.”

Juli 2024

“Ik was nog nooit op hoogtestages geweest. Voor mij is Tignes goed meegevallen, alleen was het jammer dat we in de periode erna niet zoveel konden koersen. Augustus is geen drukke maand en door de Olympische Spelen waren er enkele koersen geannuleerd of verplaatst. Maar ik onthoud dat ik goed op de hoogte heb gereageerd en het een goede test voor 2025 was. Een hoogtestage is geen exacte theorie. Bij de ene werkte het beter dan bij de andere. Bij mij werkt het. Ik kijk er dan ook naar uit om het in het voorjaar van 2025 opnieuw te doen. Waarschijnlijk zal dat thuis in mijn tent zijn.”

23 augustus 2024

“In augustus heb ik eventjes hetzelfde probleem als in de winter ervoor gehad: mycoplasma. Alleen konden we nu meteen ingrijpen. Gelukkig heeft mijn lichaam er ditmaal op een goede manier op gereageerd. Het virus heeft zich niet meer kunnen doorzetten, zodat het probleem snel opgelost was. Op zo’n moment was er wel even grote paniek. Gelukkig viel het nog op het meest ideale moment, tijdens een korte rustperiode tussen weg- en veldritseizoen.”

17 oktober 2024

“Mijn eerste cross in tien maanden tijd zesde in Ardooie verliep heel goed. Ik denk dat de ploeg liever zou hebben dat ik wat minder cross, maar ik doe het nog veel te graag. Vorig seizoen hebben we vastgesteld dat ik heel vroeg goed in vorm was. Nu wilden we die topconditie wat uitstellen om een dipje in december te vermijden. Nu is het de bedoeling om in die maand op stage te gaan naar Spanje en in januari opnieuw op een hoog niveau te crossen.”

24 november 2024

“Tot nu is het seizoen goed verlopen. Het enige probleempje is mijn rug. Sowieso heb ik een tere rug, dus moet ik er de nodige aandacht aan schenken. Op zich kan ik tevreden zijn. In heel wat grote crossen, zoals het EK, eindigde ik in de top acht. Ik ben wel blij dat de Wereldbeker dit weekend begint, want in de UCI-ranking ben ik ver weggezakt. Daardoor moet ik nu telkens vanop de vierde rij starten. De komende weken moet ik zoveel mogelijk punten sprokkelen. Dublin en Gavere liggen me in principe heel goed. Zoveel mogelijk vermogen over een uur wegtrappen, zonder al te veel pieken, dat ligt me wel.”

Wat de toekomst brengt…

“Deze winter wil ik goed presteren op het BK en WK. Heusden-Zolder lag me in het verleden niet zo goed, maar ik moet dat zeker aankunnen. Liévin is sowieso een hoofddoel. Dat zou een parcours voor mij moeten zijn: een echte Franse cross. In 2025 wil ik ook een mooie wegcampagne afwerken. Begin april hervat ik met twee eendagswedstrijden in Frankrijk, waarna de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers en de Ronde van Romandië wachten. En ik kijk ook al uit naar het EK veldrijden in Middelkerke. Nog dichter bij huis zal ik nooit meer kunnen crossen.”