Veldrijden is de passie van Boyan: Zwaardere omlopen zijn me op het lijf geschreven”

Boyan Vandenbroucke is uitstekend op dreef. De 12-jarige ambitieuze Ieperling trok dit seizoen al twee keer aan het langste eind en hoopt later een mooie carrière uit te bouwen.

Enkele weken geleden mocht Boyan Vandenbroucke op het Vlaams veldritkampioenschap U13 als derde mee op het podium. Hij moest 48 seconden toegeven op winnaar Lars Peers. Mathiz Tielens kwam als tweede over de streep. Naast die knappe ereplaats, maakte de pion van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare eveneens al verscheidene keren het zegegebaar.

“Veldrijden is mijn grote passie”, steekt Boyan van wal. “Ik hou ervan om door de modder te ploeteren. Als het veldritseizoen erop zit, zal ik ook enkele wegwedstrijden betwisten en de mountainbike haal ik eveneens af en toe eens van stal, maar de cross is en blijft mijn favoriete discipline. Zwaardere omlopen zijn me op het lijf geschreven. Als er veel modder aanwezig is, kom ik beter tot mijn recht en ik doe het ook liever dan een snel parcours. Ik ben een echte veldrijder zeker?” (lacht).

Als jonge knaap kijk je vaak naar iemand op en dat is bij Boyan niet anders. “Wout van Aert is mijn grote voorbeeld”, weet hij. “Wout is een fantastische renner en is daarnaast ook nog eens super sympathiek. Ik heb hem al enkele keren tegen het lijf gelopen en zo heb ik een handtekening weten te strikken. Het is fantastisch dat hij opnieuw in het veld te bewonderen is. Hopelijk kan hij in het Nederlandse Hoogerheide voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden worden. Ik wil later ook profrenner worden, maar de weg is nog lang en dat besef ik ook. Bij Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare leer ik alvast de kneepjes van het vak. De sfeer is er altijd top.”

Vader en zoon

Meestal krijgt de zoon de passie voor de koers met de paplepel mee van de vader, maar ten huize Vandenbroucke is het omgekeerd. “Boyan heeft me aangezet om ook te beginnen fietsen”, zegt papa Wery. “Het is leuk om dezelfde passie te delen, dat schept een band.

De cross is inderdaad Boyan zijn favoriete discipline, maar ook op een mountainbike gooit hij grote ogen. Hij kroonde zich dit seizoen tot provinciaal kampioen. Het is leuk dat hij het zo goed doet, maar het is vooral belangrijk dat hij zich blijft amuseren. Op zijn leeftijd is het nog altijd een hobby. We zien wel waar het schip uiteindelijk zal stranden.”

(IVDA)