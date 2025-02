“Veldrijden blijft volks en betaalbaar”: parcoursbouwers Norbert Cicou en Geert Ghyselbrecht zijn vergroeid met de Noordzeecross

De Middelkerkse duinen en de Noordzeecross: een combinatie die onlosmakelijk verbonden is met Norbert Cicou (75) en Geert Ghyselbrecht (65). Als geboren en getogen Middelkerkenaars ademen ze cyclocross. Norbert is voorzitter en drijvende kracht achter de organisatie, terwijl Geert als trouwe wegkapitein met zijn heftruck elk jaar het zware werk verlicht. Op 8 februari verwelkomen ze weer duizenden fans op sportpark De Krokodiel.

Waarom zijn Vlamingen zo verzot op de cross? “Het is volks”, zegt Norbert. “Net zoals de boks”, vult Geert aan. “Cyclocross is betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.” Dat volkse karakter willen ze koste wat het kost behouden. Democratische prijzen en een gezellige sfeer zijn essentieel. “De sport is professioneler geworden, maar we willen dat de Noordzeecross voor iedereen aantrekkelijk blijft. De gezelligheid en de verbondenheid met het publiek maken het uniek.”

Rijke geschiedenis

De Noordzeecross heeft een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk vond de wedstrijd plaats in de duinen aan de brouwerij Bernaert, met de iconische zandheuvel De Nil en de voormalige schietstand van de rijkswacht als scherprechter. “Als kind hielp ik al met het parcours of het innen van entreegeld”, vertelt Norbert. Toen het parcours naar camping Viking van Pol Dierendonck verhuisde, kwam hij in het bestuur. “Ik ben er nooit meer uitgeraakt”, lacht hij. Sinds de verhuizing naar sportpark De Krokodiel zijn de uitdagingen anders. “Vroeger volstond een touw tussen twee palen en stonden er vrijwilligers met een leren sjakosse toegangsgeld te innen in de duinen. De renners wasten zich in een teil met lauw water in een kille garage. Nu houden veiligheidsvoorschriften en sponsoreisen ons wekenlang bezig. Maar dat hoort erbij. Vooruit is de enige weg!”

“Als je niet 100% bent, wordt het een moeilijke dag”

“Ons parcours is zwaar en technisch. Als je niet 100% bent, wordt het een moeilijke dag”, legt Norbert uit. Geert voegt lachend toe: “We hebben de zandbak gehalveerd, maar… de renners moeten er heen en terug door. En achter de bocht wacht een nijdige helling.” Het geheim van een goed parcours? “De locatie van de materiaalpost. De renners passeren twee keer langs dezelfde post op ons parcours. De meeste renners zijn rechtshandig. We zorgen dat ze comfortabel van fiets kunnen wisselen. Zo benutten we ons terrein optimaal”, zegt Norbert. “Ik moet zeggen, ik heb enorm gesjiekt op dit parcours.”

De Noordzeecross investeert in de jeugd. Dit jaar is er een primeur met de nieuwe U15-categorie (zie artikel hiernaast). “Het lijkt een eindeseizoensfenomeen, waarmee we als organisator al enkele jaren werden geconfronteerd: heel veel nieuwelingen die inschrijven en in laatste instantie ongeveer de helft die forfait geeft. Waardoor eerste- en tweedejaars uit noodzaak altijd dienen samen te rijden. Dus dachten we eraan om de oudste aspiranten (14), die vanaf september toch nieuweling worden, al eens kennis te laten maken met een echte internationale omloop.”

Wachtlijst

Belgian en Flanders Cycling gingen akkoord en de gok werkt. We ontvingen meer dan 50 inschrijvingen, met nog een wachtlijst. “De jeugd is de toekomst. Als enkele van hen doorbreken, groeit hun band met ons publiek. Dat is belangrijk voor de toekomst van de sport”, benadrukt Norbert. “We geven hen een platform om zich te meten met leeftijdsgenoten.”

Norbert herinnert zich een memorabel moment op De Nil. “Tijdens een training gingen alle renners overkop, behalve de broers Dedeckere. Zij hadden een strook balatum onder het zand gelegd. Slimme jongens”, lacht hij. Zulke anekdotes maken deel uit van de rijke geschiedenis van de cross. Geert vult aan: “Die momenten laten zien hoe inventief crossers kunnen zijn. Het hoort bij de charme van de sport.”

Weer en sfeer

Wat is ideaal crossweer? “Een slijkerig parcours met schitterende weersomstandigheden”, zegt Norbert. “Zo ziet het publiek een spektakel en blijft iedereen tevreden.” Ondanks regen of kou blijft de cross een feest voor jong en oud. “En om de beleving nog groter te maken, hebben wij voor de kinderen ook een kermismolen op het terrein voorzien. Of als je jezelf even wil testen of jouw kameraad uitdagen, wat dacht je dan van een wedstrijdje fietsen op rollen?”

Met enkele duizenden mensen publiek wordt de Noordzeecross door het OCAD qua veiligheid beschouwd als een soft target. Daarom vragen de politiediensten dat toeschouwers geen rugzakken zouden meebrengen. Anders bestaat de kans dat die bij de ingang gecontroleerd worden door bevoegde veiligheidsmensen.