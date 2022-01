Veel wind en regen, maar geen volk op BK Veldrijden

De nieuwelingen dames waren zaterdagmorgen de eerste die het veldritparcours op het militair domein van het Kamp van Lombardsijde op mochten om te strijden voor de Belgische titel. En ze hebben het geweten, want er was niet alleen de gure wind die hen parten speelde, ook regende het constant.

De organisatoren besloten om de passage op het strand weg te laten voor deze dames wegens te lastig. Het was Shanyl De Schoesitter die als eerste de nationale driekleur mocht omgorden en samen met Emma Szekely en Noor Vandendijck de Brabançonne mocht aanhoren.

Het Kamp van Lombardsijde lag er zielig bij zaterdagmorgen. Enkele militairen die van de gelegenheid gebruik maakten om even aan de nadars te piepen en de noodzakelijke begeleiders van de renners waren de enige mensen die samen met de pers en de medewerkers van de organisatie te zien waren op het hele parcours.

“Het is hier leeg, zielig, triestig en jammer,” zo zei schepen van Sport van Middelkerke, Henk Dierendonck (Lijst Dedecker), “Andere jaren loopt het tegen de middag al vol tijdens de Superprestige, maar nu zonder volk. Het is en blijft onbegrijpelijk dat er geen volk aanwezig mag zijn hier in de buitenlucht.”

Hij was vergezeld van Alain Bloeykens, verbindingsman tussen de gemeente en Golazo, en medewerker Ignace Vandewalle. Niettegenstaande was Alain Bloeykens tevreden over de gang van zaken: “Wat de organisatie betreft, loopt het gesmeerd. We hebben ook nog geen problemen gehad met mensen die er per se willen bij zijn en proberen om op de een of andere manier binnen te geraken.”

Op het parcours staan ook een aantal vrijwillige medewerkers, waaronder Filip D’Haene en Linda Decat uit Ingelmunster. “Wij zien graag cyclocross en werken regelmatig mee als seingever. Het is een passie geworden voor ons en we zijn blij dat we hier vandaag mogen meewerken. Wij zorgen ervoor dat de mensen veilig de weg over geraken op het parcours”, zegt Linda.

Minder leuk was het voor een familie uit Tielen. Alois Pauwels, Greta Van gestel, Lutgart Baeyens en Jef Van Der Veken hadden al weken hun tickets, maar hoorden vorige week dat het zonder publiek ging zijn.

“We hadden een hotel geboekt en hebben dit niet afgezegd, we maken er op een andere manier een fijn weekendje van”, zegt Alois. “We zijn grote fans van Wout van Aert en hopen dat we op de een of andere manier toch iets te zien zullen krijgen van de wedstrijden. Hier aan de ingang kunnen we alvast niet binnen, maar misschien als we op het strand gaan, dat we daar een glimp van de renners zullen kunnen zien. We hopen het en anders zal het tv kijken zijn zoals iedereen hé.”

