Vanthourenhout geniet van overwinning: “Mooiste zege in mijn carrière”

Michael Vanthourenhout klom zondag in Namen naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Na winst in Meulebeke mocht hij ook op de Citadel juichen.

Voor Vanthourenhout is het nog maar zijn tweede zege in de Wereldbeker. Vorig jaar won hij in het Tsjechische Tabor, nu was hij in Namen aan het feest. “Het is een wedstrijd die ik graag rijd en die me als lichtgewicht in principe moet liggen”, sprak hij zaterdag in Rucphen. “Maar op één of andere manier heb ik er nog nooit echt een topresultaat of podium gereden. Hopelijk komt daar zondag verandering in.”

En inderdaad, want na een vierde (2020), zevende (2019), vijfde (2018 en 2017) en achtste plaats (2016) trok hij zondag aan het langste eind. “Dit is heel speciaal”, gaf hij toe voor de camera van Play Sports. “Ik heb er lang in geloofd en toen ik zag dat Toon Aerts lek stond, geloofde ik nog iets meer in mezelf. Natuurlijk, ik moest nog afrekenen met Tom Pidcock en ik dacht dat hij heel sterk ging zijn, maar naar het einde toe zag ik dat hij het lastig kreeg.”

“Ik geloofde er steeds meer in en het publiek was ook heel enthousiast. Dat stuwde me vooruit naar de zege. Dit betekent heel veel voor mij, zeker na een lastige periode deze week. Dit is zeker de grootste overwinning in mijn carrière”, eindigde hij.

