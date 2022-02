Van der Haar wint slotmanche, runner-up Iserbyt steekt eindzege op zak

Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) heeft zaterdag de zevende en laatste manche van de Superprestige gewonnen. De 30-jarige Nederlander was rond het Kasteel Grenier in het Oost-Vlaamse Gavere, na een solo die hij opzette nog voor half cross, beter dan Eli Iserbyt, die tweede werd voor Toon Aerts.

Iserbyt is de eindlaureaat van de Superprestige. De West-Vlaming totaliseert 97 punten. Vijf meer dan Toon Aerts. Van der Haar is derde in de eindstand met 80 punten achter zijn naam.

Toon Aerts nam de kopstart. Achter hem vlogen Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Daan Soete, Toon Vandebosch en Eli Iserbyt het veld in. Vandebosch ging even aan de boom schudden en mocht de tweede ronde aansnijden met een geringe voorsprong op Iserbyt, Soete, Aerts en Vanthourenhout. Van der Haar, Jens Adams en Laurens Sweeck volgden op korte afstand. Terwijk Sweeck de materiaalpost opzocht, klitte de rest samen tot een kopgroep van zeven.

Net voor het ingaan van de vierde van in totaal negen ronden achtte Van der Haar zijn moment gekomen. De Nederlander kreeg Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout in zijn kielzog. Nog voor half cross gooide Van der Haar opnieuw een bommetje en knalde hij weg van de tegenstand. Al snel werd duidelijk dat Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout mochten strijden voor de dichtste ereplaats. Joran Wyseure en Daan Soete streden voor plaats vijf. Met nog drie ronden voor de boeg reed Lars van der Haar al 55 seconden voor het drietal Aerts-Iserbyt-Vanthourenhout uit. De Nederlander kon de slotronde rustig afwerken en achter hem knokte Iserbyt zich naar plaats twee.

Van der Haar boekte zjn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij het Europees kampioenschap, de wereldbekercross in Tabor en het Nederlands kampioenschap .