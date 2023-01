Valentina Vantomme reist hele land af om te crossen: “Ik hou van modderig parcours”

Valentina Vantomme is amper 12 jaar oud, maar de cross is nu al haar grote passie. De veldrijdster uit Hooglede hoopt later een mooie carrière uit te bouwen.

Door ziekte nam Valentina vorig weekend niet deel aan een wedstrijd, maar de pion van KVC Noordzeemeeuw Oostende had twee weken geleden wel een goede reden om te feesten. Valentina won namelijk in Affligem. Een dag die ze niet vlug zal vergeten.

“Mijn papa (Davy Vantomme, red.) heeft er een mooie wegcarrière opzitten en door hem werd mijn interesse in de wielersport aangewakkerd”, weet de sympathieke veldrijdster uit Hooglede. “Ik rijd ook op de weg, maar de cross vind ik veel leuker. Ik kan niet zo goed tegen de warmte en in de winter is het altijd lekker koud. (lacht) Ik hou van modderige parcoursen, omdat ik dan kleiner kan trappen. Ik kom nog wat kracht te kort om ook op snellere omlopen mee te doen voor de overwinning.”

Grote droom

De meeste meisjes kijken op naar Sanne Cant of Marianne Vos, maar Valentina heeft een ander voorbeeld. “Ik ben een enorme fan van de Nederlandse Annemarie Worst. Ze kan hard met de fiets rijden en is altijd goedlachs. Hopelijk wint ze dit jaar nog een mooie wedstrijd. Later hoop ik om net als Worst een mooie carrière uit te bouwen. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dat is mijn grote droom.”

Haar vader is duidelijk trots op zijn dochter. “Deze winter heeft ze zo goed als iedere week een veldrit afgewerkt”, aldus Davy. “Omdat er weinig West-Vlaamse meisjes door de modder ploeteren, reizen we het hele land af. Op de weg zie je dat meer en meer meisjes aan de start verschijnen, maar de cross blijft precies wat achter. Ik vind dat jammer, maar hopelijk komt er snel verandering in. Ik kan het iedereen aanraden, want Valentina doet niets liever. Ik ben trots op haar.”

(IVDA)