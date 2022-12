Tweede op korte afstand in beachrace maar geen comeback

Siel Beghin (30) pakte een mooie tweede plaats op de korte afstand van de Sauteuse Beach Challenge. De nochtans gestopte Oostduinkerkenaar stond op vraag van de sponsor aan de start, maar plant geen comeback.

Met bijvoorbeeld een veertiende plaats op het BK in Bredene streed Siel Beghin vorige winter op de lange afstand nog mee tussen de grote namen. Daarna stak een forse covidbesmetting stokken in de wielen. Dit voorjaar besliste de strandracer van Sauteuse Sports Team om meer tijd aan zijn gezin met twee kinderen te spenderen. “Ik ben dan ook gestopt bij de post en ben weer in de bouw gaan werken. Dieter van de Sauteuse vroeg om in Oostduinkerke toch mee te doen, maar ik heb eerlijk gezegd niet getraind. De laatste anderhalve maand probeer ik wel weer een of twee keer per week te fietsen.”

Gedacht aan winst

Dankzij zijn explosieve start kon de voormalige motorcrosser op 13 november toch onmiddellijk een goede positie verwerven. In de slotfase dacht hij zelfs te winnen. “Ik gaf er een patat op richting arrivée, maar had niet gezien dat er nog iemand van de korte afstand voor me was. In de sprint schoof mijn achterwiel nog weg en ik verloor met een metertje verschil.” Beghin was uiteraard tevreden met zijn podiumplaats, maar relativeert anderzijds zijn prestatie. “Het niveau op de korte afstand is met alle respect toch niet zo hoog. Ik reed ongeveer 40ste, maar die mannen van de lange afstand moesten nog twee ronden.” Het is niet de bedoeling om nog wedstrijden af te werken, al is dat met de vriendengroep van de Sauteuse ook niet helemaal uitgesloten. “Zeg nooit nooit. We gaan met de bende wel graag naar Egmont in Nederland. Heel misschien doe ik ook de duorace in Bredene.” (AC)