Twee op twee voor Eli Iserbyt: “Blij dat ik met leiderstrui terugkeer naar België”

Twee op twee voor Eli Iserbyt in de Wereldbekercrossen. Na Waterloo was de West-Vlaming zondag ook de sterkste in Fayetteville. Met deze tweede zege op rij in dit regelmatigheidscriterium verstevigt Eli Iserbyt zijn leiderspositie en heeft hij het maximum van de punten.

“Het kwam tot een sprint met twee. Je moet dan altijd in je eigen kunnen geloven. Ik probeerde Laurens Sweeck wel nog voor de spurt te lossen, maar eens boven op de klim konden we die eindsprint met twee niet meer ontlopen. Ik begon daarop mezelf op te peppen door te stellen dat ik kon winnen. Ik moest er wel voor zorgen dat ik in tweede positie aan die spurt kon beginnen. Er stond immers vol wind op kop”, stelde Iserbyt.

Eli Iserbyt had wel een zeer kwaaie klant aan Sweeck. “Ik weet dat Laurens op zijn beste niveau zit sinds de afgelopen vier tot vijf jaar. Echt chapeau dat hij dat niveau weer kan bereiken. Wij hebben vandaag weer een mooie wedstrijd gezien. Spijtig genoeg slaagde ik er niet in om met Michael Vanthourenhout voorop te blijven. Ik zat daar net op mijn limiet en zo kon Sweeck weer aansluiten.”

“Ik keer dus met twee zeges naar huis. Ik moest vandaag ook winnen, als ik mijn leiderstrui en leiderspositie in de Wereldbekerstand wou behouden. Dat zat wel in mijn hoofd. Maandag vliegen we vanuit Fayetteville naar Chicago. Van daaruit gaat het richting Brussel en zo zullen we dinsdagochtend weer in België zijn. Veel rust zal er niet zijn, want zondag wacht de derde manche van de Wereldbeker al in Tabor.”

