Twee crosstalenten voor de toekomst: Emiel Verstrynge en Joran Wyseure

Er is weer heel wat crosstalent uit deze streek op komst. Zeker bij de beloften, waar op het BK Emiel Verstrynge (19) en Joran Wyseure (21) goud en brons behaalden. Waar ligt hun toekomst? Een analyse door Bart Wellens, hun ploegleider bij Tormans CX Team: “Emiel is profrijp, Joran moet nog een jaartje rijpen.”

Hun karakter

“Toen ik Emiel voor de eerste keer sprak, leek hij me eerder verlegen, maar eigenlijk is het een vurig iemand. Hij heeft veel temperament, maar zijn mecaniciens moeten hem soms temperen. Hij kan zijn energie beter kan in rap rijden en dat doet hij nu ook. Joran is niet het allergrootste talent, maar een harde werker die veel training nodig heeft en daar ook de vruchten van plukt. Die combinatie met studies, je moet het maar doen.”

Hun sterkte(s)

“Emiel is allround, maar door zijn explosiviteit heeft hij een sterke laatste ronde. Het BK was daar een mooi voorbeeld van. Joran is de man die een heel hoog vermogen kan trappen.”

Hun zwakte(s)

“Jorans start kan beter, technisch maakt hij soms nog fouten en ook op de weg moet hij nog groeien. Emiel heeft technisch nog werk, maar we trainen daar elke week op. Dat komt wel met de jaren.”

Joran zal iets meer tijd nodig hebben om prof te worden

Hun strafste prestatie

“Voor Joran is dat zijn tweede plaats in Gullegem, waar hij na een mindere start zelfs bijna naar Pidcock toe reed. Nochtans hoorde ik van Quinten Hermans (die derde werd, red.) dat hij niet op zijn gemakje aan het rijden was. Straf! Emiels strafste prestatie vond ik zijn Belgische titel. Hij heeft geluisterd, geïmproviseerd en het toch afgemaakt terwijl Jente Michels sterker was. Het ploegenspel met Joran heeft geloond.”

Hun WK-kansen

“Ze zijn beiden podiumrijp, winnen is nog iets anders. Maar als team werken we keihard om dat doel te bereiken.”

Hun toekomst

“Als Belgisch kampioen is Emiel profrijp. Alleen mogen we geen stappen overslaan. Het zijn niet allemaal Van Aerts en Van der Poels. Emiel is nog maar tweedejaars en doet ook hogere studies. Laat ons eerst dit seizoen bij de beloften afwerken en dan zien wel wel. We zullen er alles aan doen om hem als prof bij onze ploeg te houden, want ik ben ervan overtuigd dat andere teams hem ook willen binnenlijven. Joran is derdejaars en zal iets meer tijd nodig hebben. Hij moet nu zijn tijd bij de beloften uitdoen en stappen blijven zetten, om vervolgens na volgende winter te kunnen zeggen dat hij prof kan worden.”