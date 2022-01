Trainer van gouden Wyseure: “Blijven gaan, dat is Jorans grote gave”

Joran Wyseure (21) is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de beloften. Na een lange solo ging hij in het Amerikaanse Fayetteville zijn landgenoten Emiel Verstrynge en Thibau Nys vooraf. “Hij verdient absoluut een kans als prof”, vindt Marc Hemeryck, trainer van Wyseure en vroeger ook de man achter de successen van Klaas Vantornout.

Joran Wyseure, die op aanraden van zijn opa Frans de wielermicrobe te pakken kreeg, doorliep zijn jeugdopleiding zeven jaar lang bij de Koninklijke Brugse Velosport. Als 8-jarige miniem won hij meteen enkele wedstrijdjes, maar een hoogvlieger was de Lichterveldenaar als prille tiener niet. Zo werd hij in december 2013 pas 19de op het Belgisch kampioenschap veldrijden voor 13-jarige aspiranten in Putte, op twee minuten van winnaar Witse Meeussen, de absolute topper van zijn generatie. Vanavond zat Meeussen als analist in de Sporza-studio bij Karl Vannieuwkerke.

© BELGA

Eerste WK in 2019

Ook als nieuweling (6de in Lille 2016, 13de in Oostende 2017) en junior (12de in Koksijde 2018, 6de in Kruibeke 2019) kon Wyseure op de nationale kampioenschappen geen potten breken, maar bondscoach Sven Vanthourenhout zal wel potentieel in de laatbloeier. Hij nam zijn streekgenoot in 2019 mee naar het WK in Bogense. Ook vorig jaar in Oostende was Wyseure van de partij. Fayetteville was gisteren de derde regenboogstrijd uit zijn nog prille carrière. “Joran beseft soms zelf niet hoe hard hij met een fiets kan rijden”, liet Vanthourenhout enkele weken geleden in De Krant van West-Vlaanderen optekenen. De bondscoach had gelijk. Wyseure bewees zichzelf gisteren met de pedalen. En hoe!

Ook in Koekelare werd de wereldtitel van Wyseure intens beleefd. “Ik had andere verplichtingen, maar heb wel kunnen kijken”, vertelt Marc Hemeryck, al sinds de nieuwelingen Wyseures trainer. “We hebben hier mooi naartoe gewerkt. Vorige week heeft hij keihard getraind, maar in Hamme won hij wel. Dat was een goed teken en betekende dat hij goed hersteld was van die zware inspanningen. Joran is een toprenner die zich ongelofelijk goed verzorgt.”

© BELGA

Vrijdagavond hadden Hemeryck en Wyseure nog contact. “Joran vertelde me dat hij het helemaal zag zitten en zich goed voelde. Ik heb hem de voorbije week zelfs een paar tips kunnen geven, omdat ik zelf door familiale verplichtingen al enkele keren naar de VS ben moeten afreizen. Tips om de jetlag beter op te vangen. Alle kleine beetjes helpen.”

Hoog vermogen

Voor Hemeryck is deze wereldtitel bij de U23 geen verrassing. “In België wordt Joran soms benadeeld door de vele single tracks bij de start. Op dit parcours had hij dat nadeel niet. En dan zie je: als hij gaat, kan hij blijven gaan en dat hoge vermogen blijven trappen. Dat is Jorans grote gave.” Opmerkelijk: de voorbije weken moest Wyseure nog meerdere examens afleggen. “Maar we hebben dat mooi kunnen inplannen”, geeft Hemeryck aan. “We bekijken alles altijd in periodes van drie weken. Zo komt Joran niet voor verrassingen te staan.”

© Foto Coghe

In onze archieven vonden we een actiefoto van Joran uit de winter van 2014-2015 terug. Hij reed toen bij de aspiranten en stond lang niet zo scherp als nu. “Straf, hé”, glimlacht Hemeryck. “Joran is een atleet die zich progressief ontwikkelt en zichzelf almaar meer in alle aspecten van de wielersport optimaliseert. Zoiets moet je niet vanaf je eerste dag als wielrenner doen. Deze wereldtitel is daar het mooiste bewijs van.”

Nog jaartje rijpen

Volgens Bart Wellens, zijn ploegleider bij Tormans Cyclo Cross Team, is Wyseure niet het allergrootste talent, maar een harde werker die veel training nodig heeft. “En daar ook de vruchten van plukt. Die combinatie met zijn studies (een bachelor Sport en Bewegen aan Howest Brugge, red.), je moet het maar doen.” En, zo vertelde Wellens na het BK in diezelfde krant: “Joran heeft nog een jaartje als belofte te goed. Hij moet nu die termijn uitdoen en stappen blijven zetten, om vervolgens na volgende winter te kunnen zeggen dat hij profrijp is.” Zouden ze daar bij Tormans na gisteren nog altijd hetzelfde over denken?

© BELGA

Het slotwoord is voor Hemeryck. “Sowieso moet Joran die regenboogtrui nu een hele winter tonen bij de beloften en daarnaast af en toe een wedstrijd bij de profs meepikken, bij voorkeur op zware parcours waarbij de start niet zo belangrijk is. Een profcontract? Ik vind dat hij dat verdient, eerlijk gezegd. Joran is een modelatleet. Of dat bij Tormans zal zijn? We moeten nu vooral rustig afwachten en zien wat er mogelijk is. Ik denk wel dat er aanbiedingen zullen komen.”