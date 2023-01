Topfavoriet Eli Iserbyt probeert Wout van Aert op te volgen op het Belgisch kampioenschap veldrijden

Zondag vanaf 15u15 wordt op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren gebikkeld om de tricolore trui bij de mannen elite. Op de erelijst zal de naam van Wout van Aert niet opnieuw verschijnen. De titelverdediger verkiest trainingskilometers in de zon op stage met Team Jumbo-Visma in Spanje.

Amper 20 profs dingen naar de titel van Belgisch kampioen in het veld. Naast Van Aert zegden ook Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Tim Merlier af. Toon Aerts zit zijn schorsing nog uit. Er zijn bijgevolg drie echte kanshebbers op de titel: Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Ploegmaats Vanthourenhout en Iserbyt mikken op een eerste Belgische kampioenentrui, Sweeck kan het BK bij de elite voor de tweede keer winnen na 2020.

“Andere jongens zullen misschien aanhaken tot iets over halfweg cross, maar diep in de finale verwacht ik enkel die drie namen”, voorspelde teammanager Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal eerder deze week.

Geen klein BK

Iserbyt weigert om het over een “klein BK” te hebben. “Of er nu 100 jongens kans maken op de titel of drie, dat maakt niet uit. Waren er in de tijd van Roland Liboton of Sven Nys dan zoveel meer kanshebbers? Een BK heeft altijd waarde, ook al zijn er bepaalde jongens wel of niet aanwezig. De winnaar zal zijn titel altijd verdiend hebben.”

Er wordt strijd geleverd in en rond Park ter Beuken in Lokeren, waar het parcours er zwaar bij ligt na de recente regenval. Scherprechter is de beklimming van de Mont Henri. Een zandbak, een wasbord en een reeks modderstroken zijn de andere hindernissen. Een ponton zorgt ervoor dat de renners de rivier de Durme kunnen oversteken.