Toby Vandewoude ontwikkelt zich als veldrijder: “Beginnen fietsen door knieblessure”

Toby Vandewoude voetbalde een tweetal jaar bij SV Veurne toen zijn toenmalige trainer opmerkte dat hij steeds door zijn knie zakte. Dat motiveerde hem om te kiezen voor de fiets. “Tijdens corona fietste ik steeds vaker en kwam de prikkel om het ook in competitie te proberen”, vertelt hij.

De jonge Oostduinkerkenaar zat pas in het zesde leerjaar toen werd vastgesteld dat hij in zijn linkerknie bijna geen kraakbeen meer heeft. De fiets bleek dé oplossing om toch te kunnen sporten.

“Ik doe het nu vier jaar, waarvan twee jaar competitief. Tijdens corona fietste ik steeds vaker en kwam de prikkel om het ook in competitie te proberen. Met mijn opa ging ik trouwens soms naar de cross kijken in Koksijde en Middelkerke. Wout van Aert heeft voor een extra prikkel gezorgd om zelf ook te willen koersen. Ik was als kind ook fan van Niels Albert.”

Bij CT Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare ontwikkelt Vandewoude zich tot een crosser die vooral op snelle en zanderige parcoursen tot zijn recht komt. “Ik ben behoorlijk tevreden over het eerste deel van het seizoen, met toch een paar goeie plaatsen in de top 15 en de top 10.”

Zijn beste resultaat was een zesde plaats in Lichtervelde. “Het was leuk om eens echt mee te doen aan de kop van de wedstrijd. Ik dacht vooraf al dat het iets kon worden, want het parcours was niet zo supertechnisch.”

BK in Lokeren

Door een griepje in de tweede week van de kerstvakantie kon de Oostduinkerkenaar zijn kansen in de Duinencross niet ten volle verdedigen. “Maar ik heb er geen spijt van dat ik heb meegedaan. Ondanks de ziekte wil ik zondag meedoen aan het BK in Lokeren. Het is geen groot doel, maar ik wil toch proberen om de wedstrijd uit te rijden.”

