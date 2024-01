Titelverdediger Vanthourenhout hoopt op topvorm op BK veldrijden: “Zit tegen mijn beste conditie aan”

Europees kampioen Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in Meulebeke zijn Belgische titel in het veldrijden te verdedigen. Vorig jaar liet de naar Wetteren verkaste West-Vlaming in Lokeren Laurens Sweeck en Thibau Nys achter zich.

Net als vorig jaar is Wout van Aert niet van de partij in de strijd voor de tricolore trui en kan Vanthourenhout, eveneens net als vorig jaar, naast Europees kampioen ook opnieuw Belgisch kampioen worden.

“Het parcours is deels te vergelijken met dat van het BK in Meulebeke in 2021. Er steekt een heel nieuw stuk in. We maken voor de VIP-tent een passage. Daarin steken drie bochten en dan verlaten we die strook. De verkenning leerde me niet echt veel bij. Er waren nog enkele geulen getrokken in het parcours, wellicht om de afwatering te bevorderen. Een ding is zeker: cross is altijd lastig. Je moet een uur lang alles geven, op eender welk parcours. Als ik Eli Iserbyt kan helpen aan de zege, zal ik dat zeker doen. Maar het BK loopt niet enkel tussen ons tweeën. Er zullen nog wel anderen een gooi willen doen naar het driekleurige shirt. De koerstactiek zal zeker nog besproken worden voor het BK”, gaf Michael Vanthourenhout woensdag mee.

De titelverdediger won de zware moddercross op zaterdag in Gullegem, maar stapte daags nadien af in Zonhoven, de laatste wedstrijd voor het BK. “Mijn gezondheid is goed. Gullegem was een zeer lastige cross. Ik ondervond de naweeën daarvan in Zonhoven. Ik was niet hersteld en had last aan de rug. Een overbelasting. Ik stapte niet voortijdig uit de wedstrijd met Meulebeke in het achterhoofd. Ik zat in Zonhoven te ver teruggeslagen en kon geen goed resultaat meer rijden. Meespelen in het klassement van de Wereldbeker zit er niet meer in. Daarop besloot ik af te stappen en me niet verder te belasten. De conditie is bergopwaarts aan het gaan. Richting het EK liep het voortreffelijk. Daarna werd ik ziek en sukkelde ik met een schouderblessure. Met de nodige rust komt het wel goed richting Meulebeke. Ik zit opnieuw tegen mijn beste conditie aan.”