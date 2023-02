Titelverdediger Joran Wyseure: “Ben opnieuw geen topfavoriet”

Moet Joran Wyseure (22) zaterdag in Hoogerheide afscheid nemen van zijn regenboogtrui of verovert hij een kakelvers exemplaar? Net als vorig jaar in het Amerikaanse Fayetteville wordt hij niet als topfavoriet beschouwd.

De pion van Crelan-Fristads kwam vrijdagnamiddag thuis na stage met de nationale ploeg in Benidorm. Zaterdag trok hij naar de Flandriencross in Hamme waar hij in zijn trui van wereldkampioen de beloftenveldrit won. Meteen na de wedstrijd sprong hij in de mobilhome om zondag in het Franse Besançon de laatste U23-Wereldbekermanche te rijden. “Hamme wou ik aan mijn programma toevoegen omdat ik er graag rijd en ik het er altijd goed doe.” Wat hij met winst in de verf zette. In Besançon viel hij net naast het podium.

Team relay

“Ik denk dat we met zes of zeven beloften aan elkaar gewaagd zijn”, ging Wyseure verder. “Ik moet voor niemand onderdoen, maar net als vorig jaar ben ik geen topfavoriet omdat ik in de Wereldbekers geen enkele keer het podium haalde. Die manches waren allemaal enorm snelle parcours. Op die omlopen kan ik mijn vermogen moeilijk kwijt. Ik vermoed dat dit zaterdag in Hoogerheide anders zal zijn. Dat is een lastige omloop. In het verleden was het daar vaak ploeteren, nu naar verluidt niet. Wat ik een beetje jammer vind.”

Wyseure staat vrijdag ook aan de start van de team relay. Met Laurens Sweeck, Antoine Jamin, Marion Norbert-Riberolle, Julie Brouwers en Xaydee Van Sinaey. “Ik weet niet wat dat zal geven, maar ook daarvoor ben ik gemotiveerd. Dat die team relay daags voor het WK U23 wordt gereden, heeft voor- en nadelen. Andere beloften zullen vrijdag op hun bed liggen piekeren terwijl ik die team relay rijd.”

(HF)