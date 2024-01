Titel én UCI-punten voor Gust Depraetere

Een kleine week nadat hij in Beernem de West-Vlaamse veldrittitel behaalde pakte eerstejaarsjunior Gust Depraetere (16) in het Luxemburgse Pétange z’n eerste UCI-punten. In die internationale veldrit viel hij net naast het podium.

“Eindelijk UCI-punten”, glundert de provinciale kampioen na de vierde plaats in Pétange. “Ik vermoed dat de twaalf punten die ik veroverde mij twee startrijen winst opleveren. In Pétange startte ik weer op de laatste rij. Rond plaats twaalf dook ik het veld in, aan het einde van de openingsronde zat ik zevende. Daarna heb ik nog een paar renners kunnen passeren. De eerste twee waren te ver. Op het einde kwam ik dicht bij de derde, maar net te laat om hem te pakken.”

De pion van Jonge Renners Roeselare is niettemin heel tevreden met deze vierde plaats in een UCI-veldrit. In september trok hij naar Duitsland op zoek naar UCI-punten, maar zowel in Lützelbach als Bensheim greep hij ernaast. Zaterdag doet hij in Gullegem een nieuwe poging om z’n UCI-klassement te verbeteren. Een week later volgt het Belgisch kampioenschap in Meulebeke.

Beste vorm ooit

“Daar top vijftien halen moet mogelijk zijn”, blikt Depraetere vooruit. “Finish ik binnen de eerste tien zou dat bijzonder mooi zijn. In samenspraak met trainer Marc Hemeryck probeer ik in Meulebeke zo fris mogelijk aan de start te komen. Volgende week werk ik nog een paar goeie trainingen af, maar ligt het accent voornamelijk op recuperatie. Ook na het BK blijf ik crossen, normaal tot en met de Sluitingsprijs in Oostmalle.”

De eerstejaarsjunior vermoedt dat hij dicht tegen z’n beste vorm ooit zit. Iets wat hij liet zien tijdens het provinciaal kampioenschap in Beernem. Daar reed hij van start tot finish aan de leiding. De eerste twee ronden met de Oost-Vlaming Naud De Clercq die letterlijk wegviel, daarna vijf ronden alleen waarbij hij voortdurend onder druk werd gezet door Thor De Baene, Yoran Ampoorter, Stan Deram en Arjen Decroo. Depraetere hield het hoofd koel, boekte z’n eerste zege ooit en werd beloond met de provinciale trui. (HF)