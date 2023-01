Timo Desmet pakt brons op BK beachrace: “Ik hoop de lijn van vorig jaar te kunnen doortrekken”

Timo Desmet verzilverde vorige week zijn goede conditie met een bronzen plak op het Belgisch kampioenschap beachrace in Bredene. Als laatstejaarsbelofte wil hij zich deze zomer vooral bewijzen in de zwaardere Ardennenwedstrijden, waar hij het afgelopen seizoen al z’n kunnen wist te tonen.

Op het BK strandrace in Bredene streden niet enkel de profrenners voor de nationale driekleur, in zowat alle categorieën waren er medailles te winnen. Timo Desmet finishte als derde belofte en kreeg dus een bronzen medaille mee naar huis. Blij is hij uiteraard, al blijft hij er wel zeer nuchter bij. “Het was het hoogst haalbare en lag in de lijn van de andere beachraces die ik dit seizoen al reed, het is dus wat ik ervan verwacht had. Het was wel de eerste keer dat er een aparte beloftenuitslag was, dus dat staat nu natuurlijk wel mooi. Aan het eerste keerpunt zat ik weliswaar wat te ver, daardoor heb ik een tijd moeten achtervolgen, van het ene naar het andere groepje rijden. Ongeveer halverwege kwam ik in een grotere groep terecht en zag ik aan de tegenliggers dat er nog twee beloften voorop waren”, aldus de laatstejaarsbelofte van KDM Pack Cycling Team.

Ronde van Luik

Volgend weekend pikt hij – afhankelijk van de planning van z’n examens – al dan niet de beachrace in Middelkerke mee, daarna gaat het stilaan weer richting het wegseizoen. “Ik hoop in de eerste plaats de lijn van vorig jaar te kunnen doortrekken. Ik heb me toen vooral getoond in de zwaardere wedstrijden in de Ardennen, die liggen me het best. Topper van mijn seizoen was de Ronde van Luik, daar werd ik 30ste in het algemene klassement. Op dat niveau mag ik wel zeggen dat het de beste koers van het seizoen was. In 2023 wil ik in hetzelfde soort wedstrijden weer goed zijn en natuurlijk nog een stapje vooruit zetten. Een goede meerdaagse in de Ardennen en een toptienplaats in een kermiskoers staan op mijn verlanglijstje voor het nieuwe jaar. Daarnaast wil ik ook graag werk maken van een aantal mountainbike-marathons, zo reed ik er vorig jaar ook twee”, aldus de student industrieel ingenieur, die overigens al ettelijke kilometers op de teller heeft staan: hij koerst al sinds z’n negende. (RR)