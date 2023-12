Tim Merlier rijdt zaterdag zijn eerste veldrit van het seizoen

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) duikt zaterdag een eerste keer het veld in. De tweevoudig Belgisch kampioen op de weg komt aan de start van de Wereldbeker in Antwerpen. Hij behoort tot de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout, die de Belgische wielerbond Belgian Cycling dinsdag bekendmaakte.

De 31-jarige West-Vlaming richtte de voorbije jaren zijn focus helemaal op de weg. Met succes, want hij heeft inmiddels 34 profzeges achter zijn naam staan. In 2023 won de spurter elf keer. Hij schreef onder meer etappes in de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van Polen op zijn naam en won ook Nokere Koerse. Vorig seizoen reed Merlier vijf crossen.

Zoals al eerder werd aangekondigd zijn ook Wout van Aert en Thibau Nys zaterdag van de partij in Antwerpen. Van Aert rijdt zijn tweede cross van het seizoen, na de winst op 9 december in Essen. Nys viert zijn terugkeer na een pauze van drie weken door een vormdip. Hij laadde de batterijen op op stage in het Spaanse Calpe.