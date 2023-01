Tim Merlier primus in Zonnebeke na korte solo

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) heeft zaterdag de Kasteelcross van Zonnebeke op zijn naam geschreven. De 30-jarige Belgische kampioen op de weg haalde het na een solo, die hij opzette net voor het ingaan van de laatste ronde. De Nederlander Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) kon zijn landgenoot David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) achter zich houden in de strijd voor de dichtste ereplaats. Vincent Baestaens (Spits) werd vierde, voor Lennert Belmans (Crelan-Fristads).

Voor Merlier was het zijn eerste zege in het veld dit seizoen. Door de concurrentie met de Wereldbekercross van morgen/zondag in het Spaanse Benidorm was het deelnemersveld niet zo rijk gestoffeerd. Geen ‘Grote Drie’ aan de start in West-Vlaanderen noch Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout of Laurens Sweeck.

Lander Loockx nam de kopstart en mocht als eerste aan de modderzone beginnen. Achter hem volgden Kamp, Belmans, Van der Poel, Baestaens, Merlier, Anton Ferdinande en Daan Soete. Loockx begon met een kleine voorgift aan de tweede ronde. Wat verderop kreeg hij het gezelschap van Kamp en zijn teamgenoot Ferdinande. Merlier reed rond met Soete en Baestaens op 10 seconden. Wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch volgde in een groepje op 15 seconden.

Beslissing in laatste ronde

Nog voor half cross dikte de kopgroep aan tot vijf eenheden met Loockx, Kamp, Belmans, Merlier en Van der Poel. Voorin stokte het tempo en dat gaf ook Soete, Ferdinande en Baestaens de kans om hun karretje voorin aan te haken. Kamp sloeg even tegen de vlakte maar kon weer snel de fiets op.

Merlier begon aan de zesde van negen ronden met twee seconden voorsprong op Kamp, Loockx, Ferdinande, Belmans en Baestaens. Van der Poel tufte als zevende rond op 10 seconden van de Belgische kampioen op de weg. Alles klitte toch weer samen.

Net voor het ingaan van de slotronde was het Merlier die afstand nam van de rest. Hij vatte de laatste ronde aan met een voorgift van 15 seconden op het viertal Baestaens, Belmans, Kamp en Van der Poel. Merlier kwam niet meer in de problemen en volgt Mathieu van der Poel op als winnaar van de Kasteelcross. De Nederlander mocht er in 2020 het zegegebaar maken. In 2021 en 2022 was er geen editie door de coronapandemie. In de strijd voor de tweede plaats was Kamp sterker dan zijn landgenoot David van der Poel. (Belga)