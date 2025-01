Tim Merlier past voor BK in de sneeuw: “Te weinig gecrosst om met ambitie af te kunnen zakken”

De sneeuwval op de omloop van het Belgisch kampioenschap veldrijden in Heusden-Zolder is ook een gespreksonderwerp aan de zonnige Costa Blanca. Gelegenheidsveldrijder Tim Merlier werd – al dan niet grappend – binnen zijn ploeg Soudal Quick-Step gepolst om alsnog deel te nemen aan dat BK, maar past voor een ‘last minute’ trip naar België.

Merlier heeft een uitstekende geschiedenis met BK’s in de sneeuw. In 2010 stak hij een eerste keer nadrukkelijk de neus aan het venster door Belgisch juniorenkampioen te worden in een ondergesneeuwd Oostmalle, toen voor de neus van topfavoriet Laurens Sweeck. “Dat was toen uit het niets”, grijnsde Merlier donderdag op de mediadag van Soudal Quick-Step, terugblikkend op die onverwachte titel. Merlier overwoog ook lange tijd een deelname aan het BK in Zolder van zondag, maar koos uiteindelijk voor een ploegstage in het Spaanse Calpe.

Dat er op het circuit van Zolder een dikke laag sneeuw is gevallen, is Merlier echter niet ontgaan. “Ik heb het gezien en er zijn hier een paar mensen die er meteen over zijn begonnen dat ze me toch nog gingen laten overvliegen naar België. Dat zou een leuke verrassing zijn, maar neen. De crossen die ik deed gingen wel goed, zeker in Loenhout. Maar ik heb te weinig gecrosst om met ambitie af te kunnen zakken naar het BK.”

De 32-jarige Merlier werkte tijdens de kerstperiode twee veldritten af. In Loenhout werd hij negende, in Gullegem na pech 21e. Op 28 januari begint de Europese kampioen aan zijn wegseizoen in de AlUla Tour in Saoedi-Arabië.