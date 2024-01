Tim Merlier blikt tevreden terug op veldritseizoen: “Al ontbrak het me aan techniek”

Ook voor Tim Merlier (Soudal Quick-Step) was de wedstrijd in Zonnebeke de laatste veldrit van het seizoen. In de Kasteelcross werd de regerende Belgische kampioen beachrace en tweevoudig Belgisch kampioen op de weg (2019 en 2022) netjes derde na Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. De 31-jarige Merlier maakte net iets te veel foutjes en consolideerde in volle finale zijn derde plaats.

“Ik heb dit seizoen echt wel veel te weinig crossen, vier in totaal, gereden om dat echte veldritgevoel te hebben. Al vrij snel had ik in Zonnebeke door dat de snelheid in de bochten voor mij net iets te hoog lag. Ik schakelde vlug over naar een zwaarder bandenprofiel. Het liep dan even beter, maar ik stapelde de foutjes op”, verduidelijkte Tim Merlier. “Ik heb er vier crossen opzitten. Ik ben tevreden over mijn zeer korte veldritseizoen. Ik hield aan elke cross een goed gevoel over. Richting wegseizoen moet dit wel goedkomen. Veldrijden is toch een uur intensief afzien. Dit is een basis voor de eerste finales die eraan zitten te komen op de weg. Het veldrijden was tof, al ontbrak het me aan de techniek om echt te schitteren.”

Merlier trainde enkele maanden geleden nog met Michael Vanthourenhout. “Dat was begin september vorig jaar. Eli Iserbyt was er toen ook bij toen. Michael Vanthourenhout snijdt de bochten heel apart aan. Hij kapt die af. Zijn techniek is dus vrij speciaal. Je kan niet afkijken van de lijnen die Michael Vanthourenhout rijdt.”