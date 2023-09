Tibo Vancompernolle niet tevreden met twee UCI-punten

Het veldritseizoen is pas gestart en toch heeft Tibo Vancompernolle (17) al drie crossen in de benen. In de regionale veldrit in Kessel werd hij derde. Vorig weekeinde trok hij naar Duitsland en sprokkelde hij twee UCI-puntjes.

“In het seizoenbegin is het altijd zoeken, zeker op technisch vlak”, benadrukt de veldrijder van Starbikes-Bert Containers, jeugdploeg van Bingoal-Pauwels Sauzen. “Met die derde plaats in Kessel was ik best tevreden. We gingen met vier naar de streep en ik sprintte derde, na Yorben Vanhoudt en Keano Geens. Het voorbije weekeinde trok ik naar UCI-crossen in Duitsland. Op zoek naar punten. Die oogst had beter kunnen zijn.”

In Lützelbach viel de tweedejaarsjunior buiten de punten. Hij bolde als zestiende over de streep. Daags nadien in Bensheim eindigde hij negende. Wat hem de eerste twee UCI-punten van dit seizoen opleverde.

Valpartijen

“Er zat veel meer in”, zucht Vancompernolle. “Zaterdag was ik goed mee in een kopgroep van acht of negen man. In de tweede ronde wou iemand via de binnenkant passeren terwijl ik al aan het draaien was. Hij reed me vol aan. We gingen allebei tegen de grond. Mijn ketting liep af, het duurde wat voor ik ze er weer op kreeg, maar ik kon opnieuw naar de leiders rijden. Jammer genoeg kwam ik twee ronden van het einde op een schuine kant opnieuw ten val. Ik wou daar iets te snel gaan. Terugkeren lukte niet meer.”

Ook de dag nadien kwam Vancompernolle in de finale ten val. “In Bensheim de derde plaats pakken zat er nochtans in”, blikt hij terug. “Toen ik in de voorlaatste ronde voor de plaatsen drie tot zes aan het rijden was, nam ik een bocht iets te snel en ging ik onderuit. Weer aanpikken ging niet meer. Er zat meer in dan de negende plaats en twee UCI-punten.”

Zondag trekt hij naar de Kleebergcross in het Nederlandse Mechelen. “Toffe veldrit, ik reed er vorig jaar ook”, weet Vancompernolle. “Het lag toen een beetje nat, dat is beter. Snelle crossen bij 32 graden zijn niets voor mij.” (HF)