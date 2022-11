Thor Peeters heeft een drukke veldritwinter voor de boeg: “Ik hoop op een droog seizoen, met veel snelle parcoursen”

Tweedejaarsnieuweling Thor Peeters is met een goed gevoel aan zijn veldritwinter begonnen. De 15-jarige Bredenaar werd zaterdag in Rijkevorsel wel afgeremd door een valpartij. Opgeven staat echter niet in zijn woordenboek. “Ik ben iemand die blijft strijden tot aan de finish.”

In de Kempen kreeg Thor Peeters zaterdag een parcours op zijn maat voorgeschoteld. In de eerste bocht moest hij zijn ambities echter al opbergen. “Ik zat in de top tien toen ik per ongeluk ten val kwam door een renner die niet opzettelijk de deur dichtdeed. Er viel niets aan te doen, ik kon geen kant meer uit. Gewoon boets erop.” De jonge Bredenaar liep vooral in zijn gezicht verwondingen op. “Mijn kaak is wat gekneusd en er zijn wat wondjes in mijn mond. Het was toch redelijk pijnlijk. Nu is het vooral ambetant, want het is toch geen prettig gevoel.”

Vrij kort na een beloftevol wegseizoen werkte de renner van FlandersColor – Galloo al zijn eerste crossen af in Herenthout en Ruddervoorde. “In Ruddervoorde ging het zeer goed. Jammer genoeg moest ik daar achteraan starten. Op de rechte stukken heb ik er nog redelijk veel kunnen inhalen.” Over zijn conditie mag Thor dus niet klagen. “Het gevoel is goed op de fiets. Ik ben sterker geworden en kan mijn mannetje staan tussen de grote renners. Mijn optreksnelheid en mijn explosiviteit zijn wel nog werkpunten.”

Beachrace

Morgen staat de tweedejaarsnieuweling in Niel aan de start van de Jaarmarktcross, een echte klassieker in de veldritwereld. Daarna volgt zondag een wedstrijd in Maldegem. “De cross in Bredene bestaat jammer genoeg niet meer, maar ik ga eind december in Bredene wel meedoen aan het BK beachrace. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar zie het zeker wel zitten.” Twee weken later hoopt Peeters in Lokeren ook aan de start te staan van het BK veldrijden. “Hopelijk krijgen we ook een droge winter, met snelle parcoursen. De cross is voor mij wel vooral voorbereiding op het wegseizoen. Ik doe het om mijn stuurvaardigheid te verbeteren, om sterker te worden en om plezier te hebben met vrienden. En zo is er toch nog iets te doen in de winter”, knipoogt hij.

Parike

In 2023 zal Thor Peeters het groen-witte shirt van Wielerclub Onder Ons Parike aantrekken. “Flanders stopt jammer genoeg met nieuwelingen. Er waren nog andere ploegen geïnteresseerd, maar ik had direct een goed gevoel bij Onder Ons Parike. Ze bieden ook een goede begeleiding. Ik hoop mooie rittenkoersen te rijden en te mogen meedoen aan de Topcompetitie.” (AC)