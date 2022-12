Thor De Baene heeft goede vorm weer te pakken: “Nu durf ik hardop dromen van winst in een B-cross”

Deze zomer liep niet alles van een leien dakje voor Thor De Baene, maar intussen is hij weer volop aan het crossen en presteert hij zelfs wat boven z’n verwachtingen. Een derde plaats vorige week in Lichtervelde doet uiteraard dromen van nog iets meer.

De afgelopen weken heeft Thor al meermaals zijn goede vorm bevestigd. Hij verzamelde enkele mooie toptien- en toptwintigplaatsen, met als hoogtepunt een derde plaats vorige week in Lichtervelde.

“Ik ben blij dat ik nu weer echt regelmatig ben – dat was deze zomer niet altijd het geval. In februari had ik corona opgelopen en daarna ben ik nog lang vermoeid geweest. Ondertussen begon een sluimerende elleboogblessure ook weer wat de kop op te steken. Gelukkig ben ik nu weer ‘de oude’, en presteer ik zelfs boven mijn verwachtingen.”

Eerstejaarsjunior

De renner van Gaverzicht-Be Okay-AGS is immers eerstejaarsjunior en krijgt dus concurrentie van renners die een jaar ouder zijn.

“Bij die overstap had ik eigenlijk gewoon de verwachting om mijn crossen te kunnen uitrijden zonder te worden gedubbeld. Die ambitie overtref ik wel ruimschoots, vooral in de B-crossen. Daar kan ik echt meedingen voor een mooie plaats. De A-crossen zijn uiteraard wat moeilijker, dat zijn wedstrijden op het hoogste niveau; je moet dus al heel goede papieren hebben om daar een uitslag te rijden.”

Ik hou van al die technische passages

“Mijn ambitie is dit seizoen een B-cross winnen. Vooraf had ik dat niet eens durven hopen, maar nu ik er in Lichtervelde al heel dicht bij was, met mijn derde plaats, durf ik natuurlijk wel stilaan dromen. Een plaats in de top twintig in een A-cross zou ook een mooie toevoeging aan mijn palmares van dit jaar zijn”, aldus de Ingooigemnaar.

Thor is een echte crosser in hart en nieren. “Ik hou gewoon van de technische passages die je in een veldrit allemaal kan tegenkomen: bergjes, bochtenwerk, een technische modderstrook… Vroeger heb ik nog ge-BMX’t, hoogstwaarschijnlijk is het die techniek die me nu nog van pas komt. Waar er vele lange stroken zijn en het echt op de power aankomt, kom ik wel nog iets te kort.”

Na het veldritseizoen neemt hij normaal gezien enkele weken rust, om in april zijn wegseizoen te starten. Ook daar maakt hij nu de overstap naar de juniores en voor hem is dat nog wat koffiedik kijken. “Langere wedstrijden, groter verzet… Dat zorgt ervoor dat je niet altijd goed kan inschatten hoe het zal verlopen. Wegwedstrijden zijn nu eenmaal niet mijn specialiteit, maar op zich heb ik er wel vertrouwen in. Als ik erin slaag me goed weg te steken in het peloton, dan weet ik dat ik me goed kan positioneren voor de sprint en een mooi resultaat in de wacht kan slepen”, aldus de leerling ouderen- en kinderzorg aan Sint-Vincentius in Anzegem. (RR)