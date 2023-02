Thomas van Dijk wint BK omnium: “Mijn sprint is beter”

Aspirant Thomas van Dijk veroverde eind januari op een knappe manier de nationale driekleur op het omnium. De 12-jarige Zandvoordenaar scherpte in aanloop naar het BK zijn sprint nog aan. “Ik had wel gedacht dat ik zou kunnen winnen, maar ik had het toch niet verwacht.”

Door de scratch te winnen lag Thomas van Dijk na de eerste discipline al in polepositie. “Normaal ben ik niet echt een sprinter, maar nu reed ik wel de hele laatste ronde op kop. Ook de temporonden heb ik gewonnen. In het begin had ik al een puntje gepakt en uiteindelijk zette ik ook nog de laatste twee sprints op mijn naam.” In de afsluitende puntenkoers kwam de titel niet meer in gevaar. “Eigenlijk kon ik de puntenkoers ook winnen, maar ik heb op veilig gespeeld en de laatste sprint niet meer meegedaan.”

Na zijn tweede plaats van vorig jaar stond het BK omnium deze winter met rood aangekruist. “Zo deed ik in de kerstvakantie wat langere ritten om dan de laatste anderhalve week meer sprintjes te doen. Vooral mijn sprint is verbeterd.” De schema’s van coach Dave Maertens legden hem geen windeieren tijdens het baanseizoen. “Ik mag zeker tevreden zijn met vier overwinningen. Ik voelde ook dat ik steeds dichter kwam en won de week voor het BK ook al.” Op het Vlaams kampioenschap moest Thomas door een verkoudheid vrede nemen met brons. “Bij de opwarming voelde ik al dat de benen pijn deden, dus was ik toch tevreden met die derde plaats.”

Thomas van Dijk maakte de overstap van KVC Noordzeemeeuw naar Isorex Cycling Team. “Mijn beste vriend Wannes Descan ging al naar die ploeg en dan hebben ze mij ook gevraagd. Het was een beetje moeilijk om weg te gaan bij Noordzeemeeuw, maar dit seizoen hebben ze bijna geen aspiranten meer. Vorig jaar kon ik wel nog trainen met de derdejaars, maar die jongens zijn nu nieuweling. Ik heb alleszins een supergoed gevoel bij de begeleiding in mijn nieuwe ploeg.”

Als hardrijder kijkt de aspirant uit naar het BK tijdrijden in augustus. “Dat is misschien wel het grote doel, maar eigenlijk zou ik nog liever het BK op de weg winnen. Ik kijk ook uit naar de Ronde van Limburg, het West-Vlaams kampioenschap, het Vlaams kampioenschap en de Ronde van West-Vlaanderen.”

(AC)