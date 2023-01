Thomas Joseph na geslaagde winter: “Stap vooruit zetten”

Voor Thomas Joseph (26) was het een meer dan geslaagde winter. Enkele serieuze trainingsweken werden afgewisseld met strandraces en dit met succes. Dit jaar rijdt de Kemmelnaar weer voor Tarteletto-Isorex.

Het jaar is goed begonnen voor Thomas, met een zege in de strandrace van Middelkerke. “Ik heb zelf de koers gemaakt en achter mij deed ploegmaat Timothy Dupont uitstekend werk. Hopelijk kan ik er een vervolg aan breien tijdens de wegcampagne”, klinkt hij gemotiveerd. “In bijna alle strandraces deed ik mee voorin. Op het BK in Bredene kon ik zelfs lang aanspraak maken op een podiumplek, maar moest ik in de voorlaatste ronde te vroeg afstappen in een zandstrook en zo verloor ik de voeling met de kopgroep. Achteraf was ik wel ontgoocheld met mijn eindresultaat. Maar de zege in Middelkerke maakte veel goed.”

Ploegstage

Maandag trekt Thomas, die overkwam van het intussen opgedoekte Minerva Cycling Team, met de ploeg op stage naar het Spaanse Altea. “Ploegleider Ivo Myngheer, vader van de betreurde ex-coureur Daan, kwam mee over van Minerva. Op stage volgt er meer duidelijkheid over het voorjaarsprogramma. Wellicht kom ik eind februari in competitie tijdens Gent-Staden en Le Samyn. Ik kijk uit naar de onverharde koersen zoals de Port Epic en Omloop van het Hageland. Deze week raakte het BK-parcours bekend en de koers passeert voor mijn deur. Dat zal me ook motiveren. En uiteraard staat ook mijn eigen koers Kemmel Koerse met stip genoteerd, dit jaar op 16 juli. Het hoofddoel is om een stap vooruit te zetten, want op mijn 26ste ben ik stilaan op volle sterkte”, aldus Thomas, die actief blijft bij Era Domus. (API)