Thomas Chamon voelt zich klaar voor beachracein De Panne

Thomas Chamon staat dit weekend aan de start van de beachrace in De Panne. De renner uit Klerken hoopt zichzelf in de kijker te rijden en een mooie ereplaats uit de brand te slepen.

“Ik weet niet wat ik moet verwachten van de beachrace in De Panne”, aldus de 33-jarige Chamon. “Ik ben ambitieus, maar ik weet dat er erg veel kwaliteit aan de start zal verschijnen. Vorige week had ik een uitstekend gevoel te pakken tijdens de beachrace van Koksijde, maar ze reden met tien man weg en ik had de boot gemist.”

“Ik heb wel nog in mijn eentje de oversteek kunnen maken, maar ik had te veel met mijn krachten gewoekerd om nog mee te spelen voor de zege. Het is jammer, want ik had enorm goede benen. Dit weekend nemen er heel wat profrenners deel, dus is het wat koffiedik kijken waar ik ga uitkomen zondag. Ik hoop me te kunnen mengen in de debatten.”

Chamon is een fervent beachracer en steekt dat niet onder stoelen of banken. “Een zevental jaar geleden ben ik daarmee begonnen en ik ben er nooit meer mee gestopt. Het is een discipline die me op het lijf geschreven is. De wegfiets haal ik bijna nooit meer van stal tenzij om te trainen. Ik focus me meer en meer op de beachraces. Je ziet dat het steeds populairder wordt en ook het niveau gaat altijd maar omhoog. Ook bij profrenners als Jonas Rickaert, Thomas Joseph en Timothy Dupont leeft het.”

“Deze week ben ik onder meer met Tim Declercq en Jens Debusschere (voormalig Belgisch kampioen op de weg, red.) op pad geweest. Ik ken Jens al erg lang, hij werkt dit weekend zijn eerste beachrace af. Ik denk dat Jasper Dejaegher aan het langste eind zal trekken. Hij was bijzonder sterk in Koksijde, maar ook Tim Merlier is een gevaarlijke klant. Ik kijk er alvast naar uit.”

(IVDA)