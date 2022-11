Tars Poelvoorde kiest voor Onder Ons Parike

Deze week viert Tars Poelvoorde zijn zeventiende verjaardag. Hij hoopt zichzelf zaterdag in Kortrijk te belonen met een sterke prestatie. Zodat hij in deze stadscross z’n mindere resultaat van vorig jaar kan doorspoelen.

“Vorig jaar was het koud, lag het parcours vuil en had ik niet mijn beste dag”, herinnert Poelvoorde zich. “Ik vind het nochtans een mooie omloop. Dit keer heb ik gelezen dat we andersom rijden dan vorig jaar. Benieuwd wat dat zal geven. Vorig jaar was het op de trapjes gevaarlijk om lek te rijden.”

Poelvoorde hoopt in Kortrijk de top tien te halen. In de wereldbekermanche in Overijse bolde hij als dertiende over de streep. “Op het moment dat ik bij Seppe Van Den Boer aanpikte en voor plaats tien begon te strijden kantelde mijn zadel naar achteren”, zucht Poelvoorde. “Ik wisselde snel, maar een ronde later moest ik weer mijn andere fiets nemen. Dat zadelprobleem was nog niet opgelost. Ik maakte veel foutjes en verloor voeling met de top tien.”

Eerder dit seizoen won hij in het Zwitserse Schneisingen. Twee weken terug werd hij in Hittnau, eveneens in Zwitserland, tweede na het Franse toptalent Paul Seixas. “Een eerstejaars die bij AG2R Citroën, de beste Franse jeugdploeg, rijdt”, weet de pion van het Trust MTB Team. “Een hele goeie klimmer die in Hittnau al in de eerste ronde het verschil maakte.”

Volgende zomer wil Poelvoorde zich in het klimwerk op de weg tonen. Vanaf 1 maart 2023 verdedigt hij de kleuren van Onder Ons Parike, de Oost-Vlaamse jeugdploeg. “Hoe lang ik deze winter in het veld doorga, hangt af van een eventuele WK-selectie”, verduidelijkt hij. “Komt die er niet, stop ik na Zonnebeke, de cross van 21 januari. Tijdens de krokusvakantie ga ik met mijn nieuwe ploeg op stage. Ik hoop volgende zomer Tour du Valromey te rijden.”

(HF)