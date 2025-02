Supportersclub voor Joran Wyseure in de maak: “Joran is een vechter en beleeft topseizoen”

Online is er sinds vier jaar de Facebookpagina Fanclub Joran Wyseure, die intussen 1.600 leden telt, maar vanaf september start er in Lichtervelde ook een fysieke supportersclub Joran Wyseure, ‘Deure met Wyseure’. Op het WK in Liévin eindigde Joran als achtste.

Op de cyclocross in Gullegem begin januari kwam het idee om een supportersclub te starten. “Els Kindt vroeg aan mij of er al zo’n club was, en die was er nog niet echt. In het verleden is er al eens een poging gedaan hiertoe, maar dat werd nooit verdergezet. Er is wel de Facebookpagina die Oswald Depoortere startte en onderhoudt, waar er al heel wat leden inzitten”, vertelt Christophe Wyseure (52), vader van Joran.

“Joran heeft graag dat er veel supporters op een wedstrijd aanwezig zijn. Hij heeft veel losse supporters, maar een team dat hem aanmoedigt en achter hem staat, zou schitterend zijn. Patrick Carbonez van WTC Vitesse heeft op de bus rondgevraagd wie in de supportersclub wil zitten, en zo is de bal aan het rollen gegaan.” Joran rijdt dikwijls mee met WTC Vitesse en Flandria om te trainen. “Hij rijdt mee met de groep die hem het best benadert”, zegt Christophe. “Hij rijdt eigenlijk altijd op kop”, vult Patrick aan. “Het is een enthousiaste jongeman. Hij praat tegen iedereen.”

De supportersclub wil leden ronselen en doet dat met een eetfestijn op zaterdag 9 augustus in OC De Schouw. Ideaal om het nieuwe crossseizoen in september aan te vatten. “Het is niet de bedoeling dat we voor elke cyclocross een bus inleggen, maar een keer of vier per seizoen zou mooi zijn. We zijn met de groep volop aan het brainstormen over wat we allemaal zullen doen, zoals merchandising, eetfestijn. Sowieso komen alle activiteiten op de Facebookpagina Fanclub Joran Wyseure en is er een website in de maak.”

Knuffel gegeven

De supportersclub bestaat uit Marc Decaluwe, Els Kindt, Karin Vermote, Filip Vanclooster, Christophe Wyseure, Rudy Koekuyt, Mark Vantieghem, Patrick Carbonez, Oswald Depoortere, Rik Hoornaert Filip Vanmoerkercke en Kurt Cool. Oswald Depoortere (74) is waarschijnlijk één van Jorans grootste fans. Hij startte vier jaar geleden met de Facebookpagina Fanclub Joran, waarvan de volgers snel stegen nadat Joran het wereldkampioenschap in Fayetteville won in 2022. “We hadden niet verwacht dat hij dat wereldkampioenschap zou winnen. Zowel ik als mijn echtgenote, Claudine Beernaert (70), waren heel nerveus voor de wedstrijd. Zelfs na de wedstrijd, kon ik drie nachten niet slapen. Tot ik Joran terugzag. Ik heb hem een knuffel gegeven en de stress viel van mij af. Achteraf kwam de opa van Joran, Frans Volcke langs met een ingekaderde foto van het wereldkampioenschap. Dat deed me veel plezier.” Het koppel trok vroeger naar bijna elke veldrit, ook in het buitenland. “Alle crossen deden we”, zegt Claudine. “We waren weg van de zaterdagochtend tot ‘s avonds laat en de zondag opnieuw.”

“Bedoeling is om paar keer per seizoen een supportersbus in te leggen”

Oswald was in het verleden bestuurslid van de supportersclub van Klaas Vanthournout. “Ik zat vier jaar in het bestuur, en toen Klaas stopte met de cross startten we zelf een supportersclub, De Moddervrienden, een neutrale supportersclub. Die stopte in de tijd van corona. Ik startte met de Facebookpagina voor Joran, omdat ik grote fan ben van hem en omdat hij een Lichterveldenaar is”, vertelt Oswald. “In het begin waren het vooral kennissen die lid werden, maar in de loop van de vier jaar is dat gegroeid.”

Meer volgers

Op het wereldkampioenschap veldrijden in Liévin eindigde Joran op de achtste plaats. “Het hele weekend hing hier de Belgisch driekleurenvlag buiten. We deden een oproep aan de Lichterveldenaren om de vlag buiten te hangen voor het WK. Joran beleeft momenteel een topseizoen en is een vechter. Hij geeft nooit op. De enige keer dat hij wel opgaf, was omdat hij gevallen was. Het weer in Liévin was ideaal. Joran kan niet tegen de warmte. In moddercrossen is hij de beste. Op de Facebookpagina staat informatie over de wedstrijden die eraan komen en degene die hij gereden heeft. Het zou leuk zijn, mocht het aantal volgers nog stijgen”, besluit Claudine.