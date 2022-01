WK veldrijden: straks wordt het zoals die ene keer in Tabor…

Op 22 oktober 2017 stonden Eli Iserbyt en Tom Pidcock voor de eerste keer samen aan de start van een cross: de Wereldbeker voor beloften in Koksijde. Op de dag van zijn 20ste verjaardag moest de Bavikhovenaar echter het onderspit delven tegen de twee jaar jongere Brit. Tal van beklijvende duels zijn de jaren erna gevolgd. Met als climax het WK van komende zondag?

Al 71 keer stonden Eli Iserbyt (24) en Tom Pidcock (22) samen aan de start van een wedstrijd. Nog nooit in een wegkoers of op de mountainbike. Neen, 71 keer kruisten de twee de degens in een veldrit. Pidcock haalt momenteel de bovenhand: 39 keer eindigde hij voor Iserbyt. Ook na een rechtstreeks duel helt de balans in het voordeel van de Brit: 23 versus 21 zeges. Dat geldt niet meer voor de 28 crossen waarin een van de twee won: 14 keer Pidcock versus 14 keer Iserbyt. Zondag volgt in Fayetteville in de VS duel nummer 72. Het is de vijfde keer dat de twee samen aan de start van een WK staan. Eén keer won Iserbyt, één keer won Pidcock. De stand is dus 1-1. Wie neemt zondagavond Belgische tijd de bovenhand? In afwachting van die apotheose haalden wij de allermooiste duels tussen de twee kemphanen vanonder het stof.

22 oktober 2017: hun eerste duel ooit bij de beloften in Koksijde. Pidcock won. (foto Belga) © BELGA

Duel nummer 1

(22 oktober 2017)WB-cross Koksijde U23: Pidcock wint, Iserbyt 3de op 0’32”. Adam Toupalik is de beste loper, maar door een val gaat de 18-jarige Pidcock op en over de Tsjech. Iserbyt start voortvarend, maar komt in het tweede deel te kort. “Ik deed wat ik kon, maar er waren er twee beter dan ik. Woensdag ben ik ziekjes geworden. In het begin liep het vlot, maar ik had snel het gevoel dat ik nog niet diep kon gaan. Op het einde was het beste er gewoon af.” Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Eli was zwaar ontgoocheld. Het stak dat hij de piepjonge Brit Pidcock niet kon volgen.”

© BELGA

Duel nummer 2

(1 november 2017)DVV Trofee Koppenberg U23:Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’04”. De nieuwe finish net na het steilste stuk (22%) heeft zijn gevolgen. Pidcock, Iserbyt en Jens Dekker gaan na de finish uitgeteld tegen de grond liggen. “Ik draaide zelfs enkele seconden weg. Jammer dat het in de sprint helemaal op was. Ik mispakte me aan Pidcock. Doordat hij telkens een gaatje liet, dacht ik dat hij kapot zat. Maar hij speelde het slim, want op de slotklim had hij nog een versnelling in de benen. Ik kwam een beetje te kort, maar mijn gevoel is goed. Op het EK wil ik mijn rol spelen.”

Eli Iserbyt en Tom Pidcock vochten de voorbije vijf winters al tal van duels uit, maar de meest beklijvende clash tussen de twee kemphanen was ongetwijfeld het Europees kampioenschap voor beloften in Tabor in 2018, waar Iserbyt op professionele wijze de deur dichtdeed en won. (foto Belga) © BELGA

© BELGA

Duel nummer 3

(5 november 2017) EK voor U23 in Tabor:Iserbyt 1ste, Pidcock 2de. In de sprint met twee doet Iserbyt professioneel de deur dicht. “Ik heb gespurt zoals Gianni Meersman en Mario De Clercq het me hadden gevraagd: de bocht uitdraaien en dan mijn lijn houden, dicht tegen de dranghekken, ook al liep de finishstrook schuin. Als ex-sprinters weten ze waarover ze praten.” Protest van de Britse federatie haalt niets uit. Volgens Pidcock week Iserbyt van zijn lijn af toen hij de Brit voelde naderen. “Ik heb altijd rechtdoor gesprint, maar de weg liep scheef. Er was ruimte genoeg om te passeren. Omwille van de wind bleef ik zo dicht mogelijk bij de nadarafsluiting. Pidcock wilde een gat, maar er was geen gat. Ik heb hem trouwens nooit naast mij gezien.”

© BELGA

Duel nummer 5

(17 december 2017)WB-cross Namen U23: Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’16”. Even lijkt Iserbyt weg te rijden, maar Pidcock komt terug en slaat hard toe, terwijl Iserbyt door pech terugvalt. “Jammer van die leegloper, maar ik moet eerlijk toegeven dat het stilaan op was toen Tom versnelde. Ik had wellicht iets te veel krachten verspeeld toen ik in het begin enkele gaatjes moest dichten op de snel gestarte Nederlanders en Fransen.” Pidcock: “Iserbyt was op bepaalde stroken beter, maar op andere stukken voelde ik me beter in mijn sas.”

© BELGA

Duel nummer 6

(26 december 2017) WB-cross Heusden-Zolder U23: Pidcock wint, Iserbyt 2de. Opnieuw een sprint met twee, maar nu is het Pidcock die wint. “Dit is jammer. In de slotmeters had ik niets meer in de benen. De manier waarop mijn concurrent wint, is triestig. Hij reed amper op kop.”

© BELGA

Duel nummer 10

(4 februari 2018) WK U23 in Valkenburg: Iserbyt wint, Pidcock 15de op 3’57”. De clash blijft uit. Pidcock, die net voor het WK verkondigt dat hij in 2019 wereldkampioen bij de profs wil worden, mist zijn start en wordt pas 15de. “Ik weet niet wat er gebeurde. Een absolute offday.” Iserbyt: “Ik ben van mening dat een renner bescheiden moet blijven. Zo makkelijk had ik het niet verwacht. Net een droom.” Iserbyt toonde aan de finish een vuist en keek ostentatief achterom. “Dit was voor de mensen die mij hadden afgeschreven en bekritiseerd. Ik heb getoond dat ik en niemand anders de beste belofte van het seizoen ben.”

© BELGA

© BELGA

Duel nummer 17

(4 november 2018) EK U23 in Rosmalen: Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’30”. Vooraf kondigt Iserbyt, die een betere seizoensstart kent, aan dat het een spannend EK zal worden. “Na een matig begin is Pidcock ook naar zijn beste niveau aan het toegroeien. Rosmalen ligt ons beiden. Het zal op details aankomen.” Helaas, Iserbyt kan niet volgen als de Brit zijn tweede versnelling plaatst. “Ik dacht dat het parcours in mijn voordeel zou zijn, maar niet dus. Ik had Pidcock niet zo goed verwacht, want hij is nog maar een paar weken aan het crossen. Hij heeft verdiend gewonnen.” Bondscoach Sven Vanthourenhout is minder gelukkig. “Het verschil met Pidcock was dat Eli drie dagen geleden nog de zware Koppenbergcross reed. Dat is geen goeie voorbereiding op een EK, maar hij heeft een profcontract. Op hem kan ik niet boos zijn.” Iserbyt sust. “Dit is geen drama. Ik rijd nog altijd in de regenboogtrui rond.”

© BELGA

Duel nummer 26

(2 februari 2019)WK U23 in Bogense: Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’15”. Iserbyt kan de eerste ooit worden met drie wereldtitels bij de U23. “Ik wil geschiedenis schrijven”, verklaart hij vooraf. Ook bondscoach Vanthourenhout is vol vertrouwen. “Pidcock eindigde deze winter meestal voor Eli, maar twee weken geleden in Pontchâteau had Eli zonder die twee lekke banden altijd gewonnen. Ik denk dat Pidcock daar geschrokken is en daarom vorige week in Hoogerheide bewust de confrontatie niet durfde aan te gaan.” Tevergeefs, ondanks een vliegende start blijkt Pidcock een maatje te groot. “Als er eentje beter is, moet je je daarbij neerleggen. Hij kon op de lange rechte stukken meer power ontwikkelen. Dat kon ik niet. Hij had een topdag, ik niet.” Vanthourenhout: “Eli maakte een tactische fout. Er was veel wind, waardoor Eli vroeg in de aanval ging. Hij wou Pidcock de das omdoen, maar heeft zichzelf de das omgedaan.” Sven Nys en Bart Wellens zijn keihard. “Iserbyt heeft nog niet één keer bewezen dat hij bij de profs voor het podium kan meedoen”, zegt Nys. “Hij zal nog veel bokes moeten eten”, vindt Wellens.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Duel nummer 34

(1 november 2019)DVV Trofee Koppenberg: Iserbyt wint, Pidcock 2de op 0’31”. Na een indrukwekkende machtsvertoning in Asper-Gavere rijdt Iserbyt ook op de Koppenberg de tegenstand aan flarden. Pidcock is een halve cross de evenknie, maar moet toch plooien. Tot een haperend versnellingsapparaat bij Iserbyt de spanning helemaal terugbrengt. “Mijn eigen schuld. Ik had vroeger moeten wisselen.” Pidcock neemt in de voorlaatste ronde zelfs wat voorsprong, maar Iserbyt is toch de sterkste. “Ik was mijn ritme even kwijt, maar heb niet gepanikeerd. Pidcock was de beste bergaf, maar ik was de beste bergop.”

© BELGA

Duel nummer 63

(18 december 2021)WB-cross Rucphen: Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’03”. Een nieuwe coronagolf zorgt voor een cross zonder publiek en sfeer, maar de televisiekijker krijgt wel een bloedstollend duel te zien. Iserbyt lijkt op weg naar winst, maar in het slot sprint Pidcock, die ronden lang op drie seconden is blijven hangen, hem bij de passage over de balken alsnog voorbij. Pidcock: “In een cross met deze snelheden is een foutje snel gemaakt. Eli en Michael Vanthourenhout maakten het me knap lastig. In de bochten moest ik telkens tijd toestaan, maar op het einde dacht ik: fuck it, ik ga ervoor.” Iserbyt: “Ik was verrast, omdat Pidcock bij de balken een andere lijn nam. Jammer, want ik voelde me goed vandaag. Maar soms win je en soms verlies je.”

© BELGA

Duel nummer 68

(2 januari 2022)WB-cross Hulst: Pidcock wint, Iserbyt 2de op 0’12”. Geen acht op acht voor Wout van Aert, die na kettingproblemen van te ver moet terugkeren en vierde wordt. Vooraan gaat Pidcock solo, maar Iserbyt geeft niet af. Hij blijft de hele cross op luttele seconden van de Brit hangen. Pidcock: “Ik reed één ronde sneller dan hem, maar daarna was het weer gelijkopgaand en was ik nooit echt zegezeker. Hij bleef constant druk zetten. Ik ben heel blij dat ik het gered heb.” Iserbyt verzekert zich van eindwinst in de Wereldbeker. “Toch ben ik ontgoocheld, want het is al van Besançon op 28 november geleden dat ik nog eens won. En dat zat er vandaag wel in.”

© BELGA

Duel nummer 71

(23 januari 2022) WB-cross Hoogerheide: Iserbyt wint, Pidcock 3de op 0’03”. Pidcock lijkt lange tijd solo op winst af te stevenen, maar in de voorlaatste ronde komen Iserbyt, Vanthourenhout en Van der Haar aansluiten. In de slotronde demarreert Iserbyt slag om slinger. Pidcock moet afhaken. “Op het WK moeten we alles op mij zetten”, is Iserbyt na afloop duidelijk.