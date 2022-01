Sport Beernem lanceert lessenreeks cyclocross van Sportsolid: “Leer gratis veldrijden in Beernem”

Het veldrijden gooit hoge ogen dezer dagen met vedetten als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt, Toon Aerts en andere talenten. Ook bij de vrouwen wordt deze sport met veel belangstelling gevolgd. Deze opkomende sport kan je ook leren in Beernem, Sportsolid organiseert er een gratis lessenreeks.

“Ja, Sport Beernem organiseert een gratis lessenreeks. Vanaf 26 februari kunnen zowel volwassenen als jeugd deze sport leren beoefenen”, zegt schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V). “Dit gebeurt onder een deskundige begeleiding van Sportsolid van Oedelemnaar Christoph Verkruysse, die aan trainingsbegeleiding doet voor lopers, fietsers, triatleten, duatleten en zwemmers. We hebben een ideale oefenplek met het huidig cyclocrossparcours. Iedere zaterdagmorgen kan je er vanaf 9.30 uur tot 11 uur de kneepjes van het vak leren”, aldus de schepen.

Dit technische parcours werd twee jaar geleden geopend door Vanthourenhout en Van Compernolle

Christophe Verkruysse staat klaar om iedereen die zich aanbiedt bij te staan om trainingsbegeleiding te doen bij jeugdrenners. “De begeleiding van jeugdrenners vraagt een eigen specifieke aanpak”, aldus Verkruysse. “Een meerjarenplanning is een noodzaak waarbij ook aandacht wordt besteed aan de combinatie school-sport en ook de ontwikkeling van de jeugdsporter. Een lichaam dat zich bijvoorbeeld volop in een groeispurt bevindt, is minder belastbaar dan een jonge renner die reeds quasi volgroeid is. Belangrijk is ook om geleidelijk aan bepaalde zaken te gaan introduceren: trainen op vermogen, krachttraining, dagelijkse voeding en wedstrijdvoeding. Zo is de samenwerking met onze partners zeker een meerwaarde in dit verhaal. Door het aanbieden van specifieke groepstrainingen in de voorbereidingsperiode zien we de renners ook zelf in actie en kunnen we hen ook de nodige tips geven. Ook de kids zonder wedstrijdambities zijn hier zeker ook welkom”, aldus Christophe Verkruysse. “Dit prachtige technische parcours werd zo’n twee jaar geleden geopend door cyclocrossiconen Sven Vanthourenhout en Kenneth Van Compernolle.” (Regi)

Voor meer info kan je terecht op www.sportsolid.be