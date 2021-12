Spencer Tack terug op de fiets na schouderblessure

Spencer Tack is sinds jaar en dag een gevestigde waarde in het amateurveldrijden. Dit jaar gooit de crosser pur sang het echter over een andere boeg en crost hij eerder als voorbereiding op een goed gevuld wegseizoen. De reden daarvoor is een zware val deze zomer met bijhorende blessure, waardoor hij pas een tweetal maanden weer aan het fietsen is.

“Deze zomer ging ik al een paar wegkoersen rijden, maar dan als voorbereiding op de cross. Een van die koersen eindigde abrupt met een zware val. Ik wist direct hoe laat het was en mocht meteen de ambulance in naar de spoedafdeling. Het verdict was niet mals: gebroken schouder. Eind juli is voor een crosser net het slechtste moment om zoiets tegen te komen, want dan ben je in volle voorbereiding voor de winter. Ongeveer anderhalve maand heb ik niet kunnen trainen, dus ik kon pas halverwege september weer beginnen om dan in oktober te gaan crossen. Met zo’n gammele voorbereiding vind ik het niet meer dan normaal dat ik nu niet in dezelfde vorm ben als andere jaren. Ik denk ook niet dat ik deze winter nog echt op datzelfde niveau zal geraken, maar ik ben er wel van overtuigd dat er nog verbetering mogelijk is doorheen het seizoen.” Ondanks alles staat Spencer toch verdienstelijk op de vierde plaats in het klassement van de LRC, en boekte hij de afgelopen weken een paar ereplaatsen, zoals een vierde stek in Zele en een zevende plaats in Aalbeke. Twee weken geleden finishte hij op het BK in Aalter als achtste.

Normaal gezien had de West-Vlaming afgelopen weekend aan de start gestaan van het WK bij de LRC in Vichte, maar dat werd afgelast (we hoeven u wellicht niet meer uit te leggen waarom). “Bijzonder jammer, want het was een cross die me zou liggen. Twee jaar geleden heb ik gewonnen in Vichte en aangezien het dicht bij huis is, was dat er wel een waar ik goed wilde zijn. Het zou een avondcross geworden zijn, met kunstlicht, dus dat zou ook een prachtige ervaring geweest zijn. Maar helaas, de omstandigheden beslisten er anders over. Nu hoop ik op het beste voor komende zondag in Houthulst.”

Voor de crosser van Cycling Team Sofré is het nu al het tweede veldritseizoen op rij dat in het water valt. “Vorig jaar zaten we op dit moment al in lockdown zonder crossen – laat ons hopen dat dat er dit jaar toch niet wéér van komt – en nu presteer ik niet op niveau door die val. Maar goed, dat biedt ook eens mogelijkheden om voor een mooi wegseizoen te gaan bij de elite zonder contract.” De Avelgemnaar heeft zich aangesloten bij Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen om daar een mooi programma op de weg te rijden. “Interclubs zullen wel nog niet meteen aan de orde zijn, ik zou liever wat de kat uit de boom kijken in de regionale wedstrijden, daar zitten er ook al heel mooie tussen. Een (verre) ereplaats in een koers dicht bij huis zou wel eens mooi meegenomen zijn.” Het wegseizoen zal zeker een mooie toevoeging zijn aan een inmiddels al rijk gevulde carrière van meer dan tien jaar.