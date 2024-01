Spannende wedstrijd en mooi podium op besneeuwde omloop van Kasteelcross: “Veldrijden is niet alleen voor jongens hé”

Ondanks de koude temperaturen tekenden heel wat wielerliefhebbers present voor de 38ste Kasteelcross. Na een spannende wedstrijd kroonde Europees kampioen Michael Vanthourenhout zicht tot kasteelheer van Zonnebeke.

De laatste weken hadden de mensen van de veloclub ‘Eendracht Maakt Macht’ tijd nog moeite gespaard om alles vlot te laten verlopen. Ze mogen fier zijn op de geleverde prestatie want alles verliep vlekkeloos. De weergoden hadden gezorgd dat de 38ste editie van de kasteelcross een echte sneeuw- en ijscross is geworden. Daarbij zette de rechtstreekse uitzending op de VRT ook Zonnebeke toeristisch in de kijker. Het prachtige kasteeldomein werd heel mooi in beeld gebracht en bereikte alle Vlaamse huiskamers.

Bij de organisatie zagen we dan ook blije gezichten. “We hebben een heel mooi podium”, stelt secretaris Kurt Debysere. “We zijn blij dat we een Europees kampioen geflankeerd door streekgenoten op het podium kregen. Ook blij dat het een spannende wedstrijd is geworden, waaraan de toeschouwers zich konden verwarmen. Het is moeilijk nu een zicht te krijgen over het aantal toeschouwers. Nu volgt opnieuw een evaluatie en zien we uit naar de 39ste editie.”

We kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat het aantal toeschouwers ietsje minder was en daar zal de koude wel voor iets tussen gezeten hebben. De aanwezigen lieten het echter niet aan hun hart komen. De après veldrittoestanden maken van het veldrijden niet alleen een sportief feest maar ook een echt volksfeest. Voor de Passendaalse vriendinnen Tille Vandaele, Jolien Lapauw, Lize Versavel, Louise Mouton, Lize Decorte en Laura Vandermeersch is de kasteelcross een jaarlijks treffen. “Veldrijden is niet alleen voor jongens hé”, stelt Tille. “We zijn al aanwezig van 10 uur want we houden van de sfeer rond de veldrit. Tussen de mobilhomes van de renners lopen en het materiaal bekijken is interessant. We gaan zeker supporteren voor Michael Vanthourenhout, maar eerst gaan we de dames bekijken. Na de veldrit zien we wel.”

