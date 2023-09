Slokop CC Canaries palmt podium in op wedstrijd in eigen gemeente: “Veldcross in Vichte is ons echt op het lijf geschreven”

Eerste, tweede, derde en zelfs de vierde plaats: dat was het verdict op de Cross Der Vichtenaren voor wielerclub CC Canaries. Tuur Deprez ging er na 6 rondes vandoor en won met een solo de cross. Achtereenvolgens kwamen Louis Tack en Jasper Bert binnen die de tweede en derde plaats in beslag namen.

Met een tienkoppig team en drie ex-winnaars in de rangen stond CC Canaries aan de start van de jaarlijkse cross in Vichte. Het doel was om te winnen en dat deden ze voortreffelijk. Ze eisten de eerste vier plekken op en stonden met vijf Canaries in de top tien. Opvallend, want nog maar twee jaar geleden, in 2021, zag de club het levenslicht. “Vier jaar geleden zijn we gestart als een bende maten die wekelijks samen gingen fietsen. Van het één kwam het ander en al snel zochten we een naam voor onze wielerclub. Heel ver moesten we niet zoeken, want onze favoriete berg was de Kanarieberg nabij Ronse. Zo ontstond CC Canaries met een dode kanarie als logo. Een dode kanarie omdat iedereen piepedood is bij het bovenkomen van de Kanarieberg”, vertelt medeoprichter Louis Tack.

Beter uit de verf

Vorig jaar namen ze deel aan de Lendedreef Koers, maar met een gemiddelde van 43 km/h lieten ze in de finale begaan. In het veldcrossen daarentegen kwamen ze beter uit de verf, daar won Louis Tack voor mede Canarie Tuur Deprez. Dit jaar volgden ze hetzelfde stramien: de Lendedreefkoers als voorbereiding op de veldcross. In de Lendedreefkoers eindigde Tuur Deprez nog knap zesde. Op de veldcross ging hij zelf met de bloemen lopen.

Respectievelijk kwamen teamgenoten Louis Tack, Jasper Bert en Eli Tack ook over de finishlijn en zo bezette CC Canaries de eerste vier plaatsen van de cross. Dit jaar fietsten ze al heel wat wedstrijden op amateurniveau en ook de resultaten gaan in stijgende lijn. “We amuseren ons met hoe het nu allemaal loopt en initiatieven zoals de Lendedreefkoers en de Veldcross der Vichtenaren is voor onze Vichtse wielerclub op het lijf geschreven. We zijn content met ons niveau en genieten ervan om na een mooie toer af te ronden op het terras”, sluit Louis af. (Tristan Vandevelde)