Seppe Delys zoekt nog naar beste vorm

Tweedejaarsbelofte Seppe Delys is na een moeilijke voorbereiding nog op zoek naar zijn beste benen. De 19-jarige Westendenaar werd onder andere afgeremd door zijn herexamens. “En daarna ben ik ook nog twee weken ziek geweest. De conditie begint nu wel te beteren.”

Zondag in Maldegem kwam de renner van Cycling Team Houtland-Westkust nog niet helemaal uit de verf. “Het ging niet zo goed, want ik had veel last van de rug op dat parcours. Dat is wel iets waar ik aan probeer te werken. Uiteindelijk heb ik uitgerekend de laatste ronde niet meer mogen rijden. Het was dit seizoen ook pas mijn eerste cross bij de bond.”

Te droog

De jonge Westendenaar richt zich voorlopig immers vooral op de wedstrijden bij de LRC. Zijn beste resultaat was een twaalfde stek in Bossuit. “Ik heb me al goed geamuseerd, dat is het voornaamste. Mijn beste wedstrijd was eigenlijk mijn 15de plaats in een deelgemeente van Deinze (Astene red.), daar kon ik het diepst gaan.”

“Dat parcours lag me nochtans niet, want het is nu nog een beetje te droog voor mij (lacht). Slijk en heuveltjes, dat heb ik het liefst. Ik heb deze zomer trouwens aan mijn basissnelheid gewerkt door bij de LWU meer op de weg te rijden. Ik kan wel nog altijd niet echt in peloton rijden.”

Thuiscross

Zondag staat de crosser van Houtland-Westkust in Ardooie zonder grote ambities aan de start. “Ik wil gewoon het goeie gevoel terugvinden en me amuseren. Naar de cross bij de LRC in Oostende kijk ik wel uit, want op dat parcours trainen we met de ploeg soms.”

“De thuiscross in Middelkerke zal ook wel leuk worden, maar vooral ook lastig.” (AC)