Senne Bauwens hervat maandag met B-veldrit in Beernem: “Een mooie, ietwat technische omloop”

Na een maand onderbreking komt Senne Bauwens (18) maandag in Beernem opnieuw in competitie. Hij kijkt vooral uit naar de confrontaties in eigen U23-categorie. Die plant hij in Herentals (3/1) en Koksijde (5/1).

De B-cross in Boortmeerbeek op 19 november was voorlopig de laatste wedstrijd van de eerstejaarsbelofte uit Maldegem. Hij behaalde er zijn beste resultaat: vierde en eerste belofte. “Na de opwarming had ik tegen mijn vader al gezegd dat ik een heel goed gevoel had”, blikt Bauwens terug. “Goeie benen en bovendien een parcours dat me op het lijf geschreven was. Redelijk technisch en veel modder, dat heb ik het liefst.” Ondanks dat goeie resultaat bleef Bauwens, die aan het PTI in Eeklo een zevende specialisatiejaar houtbewerking afhaspelt, nadien even uit competitie. “Ik ben heel gevoelig aan mijn longen”, verduidelijkt de pion van Acrog-Tormans. “Eind november was het heel mistig. Daar heb ik last van. Vandaar dat ik het de voorbije weken voorzichtig aanpakte. Ik heb zeker nog wat werk aan mijn conditie. Toch ga ik maandag hervatten. Het parcours in Beernem is ook wat technisch. Langs het kanaal gaat het op en neer. Wie naar boven rijdt, kan het verschil maken. Beernem is een mooie omloop. Eigenlijk kijk ik vooral uit naar de crossen in de eigen beloftencategorie. Ik heb er nog geen kunnen rijden. In Herentals en Koksijde zijn er manches van de X2O Trofee. Die hebben aparte veldritten voor beloften.”

Top vijftien

Ook het Belgisch kampioenschap in Lokeren van zondag 15 januari rijdt hij in eigen categorie. “Als eerstejaars ga ik niet te veel verwachten. Top vijftien? Dat wordt wellicht het hoogst haalbare. De Parkcross in eigen Maldegem op 8 februari doe ik normaal ook. Een veldrit tweehonderd meter van mijn deur, daar moet ik bij zijn, ook al is het bij de profs.”