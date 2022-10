Rudi Van de Sompel is steun en toeverlaat van Eli Iserbyt: “We hebben de beste Eli nog niet gezien”

Het veldritseizoen is al enkele weken bezig, maar zondag staat de eerste klassementscross op het programma. In het Amerikaanse Waterloo vindt de openingscross van de wereldbeker plaats. West-Vlaming Eli Iserbyt is een van de topfavorieten om de wedstrijd op zijn naam te schrijven. Wij schotelden zijn trainer, Rudi Van de Sompel, zes vragen voor.

Rudi Van de Sompel: “We werken al twaalf jaar samen. We luisteren goed naar elkaar. Als trainer kun je dingen verplichten, maar dat doe ik niet. Ik maak trainingsschema’s op en raad Eli aan om die zo goed mogelijk op te volgen. Als er iets tussenkomt of hij heeft eens een mindere dag, dan passen we dat schema aan. We hebben echt een sterke band, omdat we zo nauw samenwerken en alles kunnen zeggen tegen elkaar.”

Iserbyt en Vanthourenhout zijn goed aan het seizoen begonnen. Worden Van der Haar en Sweeck hun grootste uitdagers de komende maanden?

“Van der Poel zou in november al opnieuw het veld induiken. Maar zolang hij niet van de partij is, kijken we inderdaad vooral in de richting van Van der Haar en Sweeck. Het zijn een beetje dezelfde namen als vorig jaar. Op de weg zijn er verscheidene toppers, maar in de cross zijn het vaak dezelfde namen die aan het langste eind trekken. Ik zie niet direct een nieuwe naam zich manifesteren aan de top. De jonge Pim Ronhaar is wel sterk aan het rondrijden, maar in de klassementscrossen zal hij toch de wet van de sterkste moeten ondergaan, denk ik.”

In het verleden piekten jullie naar het seizoensbegin. Dat is dit jaar niet het geval, lijkt me.

“Klopt. We hebben ervoor gezorgd dat hij goed is, maar hij is inderdaad nog niet super. We zien aan de hand van zijn trainingsgegevens dat hij even goed is als vorig jaar rond deze periode. Niet alleen Eli is in vorm, maar ook Michael (Vanthourenhout, red.) is duidelijk in goeden doen. Als de ene iets minder is, kan de andere daar van profiteren. Samen staan ze sterk.”

We hebben de laatste veertien dagen keihard gewerkt om goed te zijn in Amerika

Ik hoorde dat Eli pas donderdag is vertrokken naar Amerika. Hoe zag zijn trainingsweek er dan uit?

“Vorig jaar was hij de maandag al vertrokken en nu ‘pas’ de donderdag. Maandag, dinsdag en woensdag heeft hij nog eens stevig getraind. Dat was ook nodig, want in Amerika zelf kun je eigenlijk weinig doen. Hij komt vandaag aan en het enige dat hij zal doen, is een beetje losrijden en het parcours verkennen. De week nadien neemt hij ook deel in Fayetteville. Het is een verplaatsing van 1.000 kilometer en ze nemen de wagen om daar te geraken. De dinsdag en de woensdag zijn ze onderweg en kunnen ze dus niet trainen. Het zal opnieuw vooral losrijden zijn en wat duurtrainingen afwerken. We hebben de laatste veertien dagen keihard gewerkt om goed te zijn in Amerika. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af.”

Iserbyt was vorig seizoen erg sterk, maar op de kampioenschappen lukte het net niet. Kan hij dit jaar een trui veroveren?

“Op het Belgisch kampioenschap was Van Aert gewoon een klasse te sterk. Ook de volgende jaren zal het moeilijk worden om hem te kloppen. Tenzij hij er zich niet op focust en op een Eli botst die in topconditie aan de start verschijnt dan kan het. We hopen dat het ooit eens lukt, want de tricolore trui is een prachtige trui. Ook het Europees kampioenschap is een doel. Maar hij is al eens Europees kampioen geweest. Het EK komt er al vrij snel aan en hij kan profiteren van zijn goede conditie. Maar vooral op het BK en het WK wil hij schitteren. Op het WK botst hij naast Van Aert ook op Van der Poel en Pidcock. Eli rijdt 35 crossen op een jaar en die mannen rijden er maximum 10. Dat maakt het nog eens moeilijker om wereldkampioen te worden, maar het kan altijd. De drie klassementen blijven belangrijk. Vorig jaar won hij er twee. Als dat dit seizoen nog eens lukt, kun je opnieuw van een geslaagd seizoen spreken.”

Wil Iserbyt meer en meer beginnen te mountainbiken?

“We hebben dat dit jaar inderdaad geprobeerd, maar een rugblessure gooide roet in het eten. We weten nog niet of we volgend jaar opnieuw de mountainbikefiets van stal gaan halen. Maar ik denk dat we het wel nog eens zullen proberen. Als we zien dat de resultaten niet volgen, dan zal Eli wel zeggen dat het geen zin heeft. Op de weg heeft Eli geen ambities, maar het is wel de ideale voorbereiding op het veldritseizoen. Hij moet wegwedstrijden zien als trainingsmomenten. Op die manier is hij eind september klaar om zich te mengen in de debatten.”