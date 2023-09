Robin Alderweireld zet in op A-crossen

Robin Alderweireld is deze keer iets minder voortvarend aan het nieuwe veldritseizoen begonnen. De 26-jarige Veurnenaar verhuisde onlangs naar Roeselare en kreeg wellicht af te rekenen met een coronabesmetting. Maar hij klinkt alweer gretig.

“Het begin van het seizoen was daardoor inderdaad een beetje moeilijker, maar ik ben stilaan weer in vorm aan het komen. In het eerste weekend van september ben ik met mijn vriendin gaan samenwonen. Zo’n verhuis kruipt in de kleren, maar we zijn ondertussen goed gesetteld.”

Net in die periode voelde de renner van Team Atom 6 zich ook wat ziek. “Waarschijnlijk hadden we allebei corona. Maar dat is niet zeker, want er wordt niet meer getest. En ik had eigenlijk ook geen tijd om ziek te zijn (lacht). Na een paar dagen rust ging het rap beter.”

Vorig weekend finishte Alderweireld als elfde in Vorselaar en als vierde in Kasterlee. “Het waren twee goeie wedstrijden, want zaterdag reed ik van de vijfde rij helemaal naar voren. Zondag mocht ik op de eerste rij starten, maar had ik in de derde ronde een kleine hapering tegen een boom. Daarna reed ik even rap als de leiders, voor mij had de cross dus twee ronden langer mogen zijn.” De kersverse Roeselarenaar kreeg in de Kempen snelle omlopen voorgeschoteld. “Ik moet het natuurlijk vooral hebben van de modderige parcours, maar die komen er binnenkort ook wel aan.”

Na de B-cross in Baal zal de veldrijder zich vooral richten op de A-crossen. Zo krijgt hij op 8 oktober in Beringen onmiddellijk een zwaar parcours voorgeschoteld. “Ik heb me vorig jaar toch getoond in dat soort crossen en kwam op tv ook een paar keer in beeld. Het is de bedoeling om in de kleinere crossen in België vooraan mee te strijden en de top tien te halen. Wedstrijden zoals Ardooie en Zonnebeke liggen me ook qua parcours.”

Koksijde en BK

Vorige winter boekte Alderweireld liefst zeven zeges en dertien podiumplaatsen, maar het is geen doel om dat nu te evenaren. “Natuurlijk hoop ik wel eens een B-cross te winnen, maar ze vallen vaak samen met de A-crossen, waaraan ik de voorkeur zal geven. Ook naar de cross in Koksijde en naar het BK in Meulebeke kijk ik uit. Pieken naar één dag is soms moeilijk voor mij, maar ik hoop in de periode van het BK wel goed in vorm te zijn.” (AC)