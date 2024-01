Robin Alderweireld mikt dit weekend op medaille op BK veldrijden: “Het zou zomaar kunnen gebeuren”

Eliterenner zonder contract Robin Alderweireld (27) uit Veurne, die intussen in Roeselare woont, is een vaste klant in veldritten voor profs. Dit weekend ambieert hij een medaille op het BK in Meulebeke.

Neen, Robin Alderweireld is geen familie van Antwerp-voetballer en ex-Rode Duivel Toby. “Jammer genoeg”, grijnst de naar Roeselare uitgeweken Veurnenaar. “Alderweireld is niet de meest bekende familienaam in West-Vlaanderen, maar of er een heel verre familieband met mijn voetballende naamgenoot bestaat, heb ik nog niet onderzocht.” Wat wel een zekerheid is: Alderweireld is een generatiegenoot van Eli Iserbyt. De twee crosten nog tegen elkaar bij de junioren. “Maar Eli is een jaartje jonger dan ik en begon vroeger te crossen. Ik reed mijn eerste veldrit als tweedejaarsjunior in Middelkerke, nadat ik al enkele wedstrijdjes bij de nevenbonden had afgewerkt. Sindsdien is het altijd wat meer geworden met mij, zeker toen ik eliterenner zonder contract werd.”

Mooi niveau

Alderweireld haalde van bij zijn debuut een mooi niveau. “Maar het was nu ook niet dat ik eruit sprong. Pas als laatstejaarsbelofte behaalde ik mijn eerste overwinning. Jongens als Daan Soete, Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Thomas Joseph, Kobe Goossens, Yorben Van Tichelt… Dat waren de grote namen van mijn lichting, renners van wie de meesten het tot bij de profs geschopt hebben. Zelf ben ik al vrij snel veldritten tussen de profs beginnen te rijden en koos ik resoluut voor de klassementscrossen. Ik ben één van de weinige eliterenners zonder contract die dat deden, terwijl ik op dezelfde dag vaak evengoed een B-cross had kunnen betwisten. Maar ik heb het meer voor de A-veldritten. Die bieden een veel mooier parcours met zoveel meer toeschouwers en sfeer. De laatste crossen van Sven Nys was ik er ook al bij. Een ongelofelijke ervaring. Ik heb veel afgezien, maar ook veel geleerd en er veel deugd van gehad.”

“Er zijn veel kanshebbers zondag, het zal dicht bij elkaar liggen”

Dit weekend rijdt Alderweireld in Meulebeke opnieuw tussen de profs, maar terwijl de grote jongens voor hun driekleur strijden, mag de 27-jarige fietshersteller een wedstrijd in de wedstrijd afwerken: het BK veldrijden voor elite zonder contract. Ook de voorbije jaren stond Alderweireld telkens met ambitie aan de start van de nationale titelstrijd, maar het geluk stond voorlopig niet aan zijn zijde. “Ik ben in die periode al twee keer ziek geworden, waardoor ik zelfs niet aan de start verscheen. De grootste tegenslag was echter het BK in Middelkerke in 2022. Ik reed dat seizoen echt goed en wilde voor eigen volk heel goed voor de dag komen. Maar de eerste domper was dat er door corona geen publiek mocht zijn en de tweede tegenslag kwam er al na 200 meter: beide tubes eraf en dus meteen einde van mijn BK. Ook vorig jaar in Lokeren was ik op een heel goede prestatie gebrand, omdat ik wist dat het parcours mij lag. Alleen was ik in de eerste ronde net iets te enthousiast, kwam ik ten val en moest ik een hele cross achtervolgen. Finaal kwam ik vijf tot tien seconden te kort voor het podium. Die dag ben ik tot het besef gekomen dat ik te veel crossen rijd, er het hele veldritseizoen wil staan en ook in de zomer te veel hooi op mijn vork neem.”

Andere aanpak

Deze winter pakte hij het anders aan. “We hebben voor het seizoen afgesproken om wat selectiever te werk te gaan en af en toe een cross te skippen, in de hoop zo fris mogelijk aan de start van het BK te staan. Het parcours in Meulebeke wandelde ik al eens af. Door de vele regen van de voorbije maanden zal het een bijzonder zware cross worden. Dat speelt in mijn voordeel.” Ook op de tegenstand heeft Alderweireld zicht. “Er zijn meerdere medaillekandidaten. Het wordt een toffe strijd. Op basis van de uitslagen van de voorbije weken, kan je niet om het feit heen dat het dicht bij elkaar zal liggen. Jarno Bellens en Sander De Vet maken volgens mij het meest kans op goud. Daarachter is er een grote groep waartoe ook ik behoor. Ingmar Uytdewilligen, Mathijs Wuyts, Arno Van den Broeck, Thomas Verheyen en Clément Horny zullen lastige klanten zijn voor mij. Er zijn veel kanshebbers voor die drie medailles, maar als het allemaal wat meezit, zou het zomaar kunnen gebeuren. Nu is het vooral kwestie van zo rustig mogelijk te blijven.”