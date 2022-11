Robin Alderweireld heeft al drie zeges te pakken: “Weer mooie stap vooruit”

Robin Alderweireld mocht in Maldegem al voor de derde keer dit seizoen het zegegebaar maken. De 25-jarige veldrijder uit Veurne steekt ook steeds meer zijn neus in het venster tussen de profs. “Op mijn thuiscross in Koksijde wil ik me echt tonen en de top 15 halen.”

Dankzij zijn goede conditie stond Robin Alderweireld zondag in Maldegem als favoriet aan de start. “Het ging van in het begin redelijk goed. Ik had wel een iets mindere start, want ik schoot wat door op het grind. Daarna bleef ik even rond de vierde positie en heb ik rustig mijn weg naar de kop gezocht.”

Uiteindelijk raakte de crosser van Team Atom 6 voorop met Ingmar Uytdewilligen. “Halfweg heb ik al eens geprobeerd om hem eraf te rijden, maar dat had weinig nut op dat snel parcours. Het was echt van bocht naar bocht rijden, waardoor je geen grote voorsprong kon uitbouwen.” Alderweireld voelde zich wel al de sterkste. “Ik heb dan gewacht tot de voorlaatste ronde om weg te rijden, maar heb nooit meer dan drie of vier seconden voorsprong gehad.”

Een week eerder in Arendonk en half september in Knesselare had de Veurnenaar al twee B-crossen op zijn naam geschreven. “En ik heb ook al acht podiumplaatsen, geloof ik. Ik ben dus echt heel tevreden over mijn seizoen tot nu toe. In Zwitserland was ik ook al vierde tussen de profs en pakte ik de nodige UCI-punten. De dag voordien was ik gevallen in het Franse Nommay en dan hebben we last minute beslist om naar Zwitserland te gaan.”

Voorlopig staan er geen nieuwe buitenlandse avonturen op het programma. “Dat zijn nochtans sowieso toffe weekends met de vrienden, maar de week erna ben je toch minder door de verplaatsing. De combinatie met mijn werk als lasser is soms ook te lastig.”

Stage in Spanje

Ook tijdens de tv-crossen wist de eliterenner zonder contract zich meermaals te tonen. “Ik heb een hele goeie zomer gehad en voel dat ik weer een mooie stap vooruit heb gezet. Op de Koppenberg was ik zestiende, maar heb ik in het begin wel mee vooraan gereden. Je mag ook niet vergeten hoeveel tijd wij door onze startpositie soms al in de eerste ronde verliezen. In Ruddervoorde zat ik dan al op 45 seconden.”

Komend weekend pikt Alderweireld de Superprestige in Merksplas en de cross in Ardooie mee. In december volgt dan een weekje stage in Spanje. “Om te trainen, maar zeker ook om mentaal te herbronnen. In de kerstperiode ga ik bijna alles rijden, met Koksijde begin januari als hoogtepunt. Daar wil ik me echt tonen. Ik hoop op een plaats in de top 15 en om enkele profs achter mij te laten, want het is niet aan iedereen gegeven om goed door het zand te rijden.” (AC)