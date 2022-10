Robbe Marchand mag zich nu ook opmaken voor het EK: “Op basis van Tabor mag ik zeker ambitie koesteren”

Voor de eerste keer in zijn carrière als competitierenner mocht Robbe Marchand (17) opdraven in de outfit van de nationale selectie. De komende twee weken volgen alvast selecties nummer twee en drie. “Ik leef op een wolk.”

Het is een goedgemutste Robbe Marchand die we dinsdagavond aan de lijn krijgen. Eerder die dag is hij voor de eerste keer deze week naar school gegaan, want maandag was hij nog op de terugweg van de Wereldbekercross in het Tsjechische Tabor. “Dat voelde super, zoals anders”, lacht Marchand. “Ja, toch wel. Ik ga graag naar school, ook al voelde ik me een beetje moe. Ik volg de richting industriële wetenschappen in de Tsaam Campus Cardijn in Diksmuide. Ik zit in mijn zesde jaar en wil sowieso verder studeren. Ik ben momenteel nog aan het uitzoeken welke richtingen bij me passen. Ik weet nog niet perfect waar mijn interesses liggen. Wiskunde is een vak dat me ligt, maar de combinatie met sport is niet evident. De bedoeling is om sport en studies te combineren, maar hoe ik dat precies zal doen, moet ik nog eens goed bekijken.”

Marchand heeft natuurlijk een punt, want zijn veldritcarrière loopt momenteel als een trein. Vorig weekend nam bondscoach Sven Vanthourenhout hem voor de eerste keer mee met de nationale selectie. In Tabor werd de Houthulstenaar prompt 14de. En dat na een pechvolle wedstrijd. “Ik werd meteen na de start door een valpartij opgehouden en kwam pas als 25ste door na de eerste ronde, maar ben op een prachtig parcours en in een prachtige sfeer renners blijven inhalen en kon zo toch als 14de finishen. Ik heb mijn wedstrijd met een goed gevoel kunnen afsluiten. Zonder die pech zat de top tien er misschien wel in. Ik heb me vorig weekend heel goed gevoeld. Ik ben enorm goed opgevangen door bondscoach Sven en de andere mensen van de bond.”

Maandagavond vernam Marchand via e-mail dat hij zich ook mag opmaken voor het EK in Namen. “Na Tabor had ik ook al gehoord dat ik er zondag bij ben in Maasmechelen. Het gebeurt allemaal heel snel. Ik leef op een wolk. Het is ongelofelijk om zoveel dingen in één keer te krijgen. Dat is moeilijk om te verwerken, moet ik toegeven.”

Marchand kijkt uit naar beide crossen. “In Maasmechelen zou de cross plaatsvinden op een terril en voortdurend bergop en bergaf gaan. Namen is een legendarisch parcours op de Citadel. Het is prachtig om daar een EK te rijden. Ik kijk er enorm naar uit. Op basis van Tabor mag ik zeker ambities hebben. Ook daar was er wat klimwerk waarop mountainbiketechniek vereist is. Ik trek goed mijn plan op dat soort parcours, dus verwacht ik een mooi resultaat. Een cijfer kan ik er niet op plakken. Top vijftien moet lukken, misschien zelfs top tien.”

Al zes jaar competitie

Marchand komt intussen zes jaar in competitie uit, nadat hij een tijdje aan atletiek deed in Staden. “Omdat mijn papa veel fietste en mijn oma naast Gianni Vermeersch woonde, kreeg ik de microbe te pakken. Ik ben begonnen als veldrijder, maar bereid me in de zomermaanden via weg- en mountainbikewedstrijden voor op de crosswinter. Het is mijn doel om volop op een toekomst als veldrijder te focussen.”