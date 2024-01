Robbe Marchand is universiteitsstudent én crosser: “Ik heb het juiste evenwicht gevonden”

In combinatie met universitaire studies revalidatiewetenschappen en kinesitherapie zoekt Robbe Marchand (18) zijn weg in het veldrijden. Een contract van twee jaar bij crossploeg Deschacht-Hens-Maes geeft hem tijd om te wennen aan crossen van zestig minuten.

Vorige winter was Marchand vaste waarde in de selecties van bondscoach Sven Vanthourenhout. Hij dwong zelfs een plaatsje in de WK-ploeg af en bolde in Hoogerheide als 39ste junior over de streep. Deze zomer trok de jonge veldrijder z’n stoute schoenen aan. Hij contacteerde manager Bart Verschueren van de Kempense crossploeg Deschacht-Hens Maes. “Op vlak van begeleiding zat ik bij Team MJ Wood tegen de limiet”, verduidelijkt hij. “Ik wou een stap vooruit zetten. Bij Deschacht-Hens-Maes hadden ze oren naar mijn verhaal.”

Dus is Marchand nu ploegmaat van Daan Soete en Corné Van Kessel. In plaats van veertig minuten duren crossen voor de eerstejaarsbelofte deze winter één uur. Omdat er weinig beloftenveldritten zijn, rijdt Marchand hoofdzakelijk bij de profs. En staat hij dus aan de start naast veldritoppers als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Iedere veldrit bij de profs sta ik redelijk ver achteraan”, verduidelijkt Robbe Marchand. “Toch gaat het redelijk goed, beter dan verwacht. De Superprestigeveldrit in Boom sloot ik als 22ste af. Was ik heel tevreden mee, want ik sloot af in de buurt van mijn leeftijdsgenoten. Ik had een goeie dag en alles zat ook eens mee.”

Kettingbreuk

Waarmee Marchand verwijst naar de pech die hij in de beloftencross in Kortrijk kende. “Mijn ketting brak in de eerste ronde”, zucht de crossende student. “Dat was mijn tweede veldrit bij de U23 deze winter. De eerste was op de Koppenberg, waar ik een verschrikkelijk slechte dag kende en waardoor mijn klassement in de X²O Trofee voor beloften helemaal om zeep is. Voor de start van het seizoen was ik van plan al die manches te rijden. Dat is nu niet meer nodig. Week per week maak ik mijn planning. En straks is er keuze genoeg.”

Tijdens de kerstperiode kan je bij manier van spreken elke dag crossen. Wat Robbe Marchand, die nog steeds wordt begeleid door Bikercoach Laurens Versteele, niet zal doen. Op 12 januari werkt hij een eerste tussentijds examen af. Twee dagen later strijdt hij in Meulebeke om de Belgische U23-titel. “Als student heb ik een sportstatuut”, vertelt Marchand. “Omdat veldrijden geen olympische sport is, heb ik geen A-statuut. Wat betekent dat ik geen examens kan verplaatsen. Lessen spreiden kan ik wel. Dit academiejaar neem ik veertig van de zestig studiepunten op. Ik trok ook niet naar Essen omdat ik een praktijkexamen moest voorbereiden. Op woensdag heb ik altijd les anatomie. Dat is het belangrijkste vak, dat kan ik niet skippen. Daardoor mis ik de ploegtrainingen die meestal op woensdag plaatsvinden. Jammer! Afhankelijk van kalender en lessen las ik op een andere weekdag een stevige training in. In het begin van het academiejaar was het wat zoeken. Intussen heb ik het juiste evenwicht gevonden.”

Herentals

De twee bachelorjaren van zijn studies doet Marchand in Brugge. Dat is heel handig. Met de auto is hij vanuit Houthulst in 45 minuten op de campus. In het veldrijden dient z’n eerste winter tussen de profs om te leren. Hij pikte ook al enkele B-crossen mee. In Nossegem werd hij tweede na Ingmar Uytdewilligen en kreeg hij de bloemen van beste belofte. In Boortmeerbeek-Hever bolde hij als derde over de streep na Stef Janse en Toon Sluydts, respectievelijk eerstejaarselite en laatstejaarsbelofte. Die laatste zal hij tijdens het BK in Meulebeke opnieuw bekampen. “Wat ik van dat Belgisch beloftenkampioenschap mag verwachten weet ik totaal niet. In de U23-crossen kon ik me nog niet meten. Op de Koppenberg had ik een slechte dag en in Kortrijk haalde ik door materiaalpech het einde niet. Dat BK laat ik op me afkomen.” (HF)