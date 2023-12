“Renners moeten kiezen. Zonde”: Klaas Vantornout over kerstperiode met 8 crossen in 11 dagen

De kerstperiode is traditioneel de drukste periode van de veldritkalender. Al lijkt de klepel deze winter helemaal doorgeslagen. Van vandaag tot en met 1 januari staan in elf dagen maar liefst acht crossen op het programma. Gekkenwerk, vind ook oud-veldrijder Klaas Vantornout. “Renners zullen keuzes moeten maken.”

Tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout was zelf iemand die tijdens zijn carrière bepaalde crosses bewust links liet liggen met het oog op verdere doelen. Dat leverde hem in die tijd soms kritiek op. Vandaag snijdt echter zowat elke crosser doordacht in zijn programma. “En dat is eigenlijk niet meer dan normaal”, klinkt het bij de Torhoutenaar. “Het is al een enorm drukke winter geweest en met het aantal crossen dat er de komende de dagen zit aan te komen, kunnen de renners niet anders dan keuzes maken. Overdaad schaadt en als renner moet je je eigen lichaam kennen en respecteren. Dat was bij mij het geval en dat zal nu bij heel veel renners ook zo zijn.”

Kleine vijver

De grote boosdoener van de overvolle kalender is volgens Vantornout de Wereldbeker. “Iedere zondag een manche is echt wel van het goede teveel. Veel wedstrijden moeten daardoor verplaatsen naar zaterdag en als je dan ook nog eens de verre verplaatsingen indachtig bent, kan je als renner soms niet anders dan op zaterdag niet rijden.” En dat is volgens de Torhoutenaar een spijtige zaak. “Er is al zo’n kleine vijver om uit te vissen en wat valt er op den duur nog te beleven als enkele toppers beslissen om niet te starten? Het is doodzonde, want zo zal de sport er zeker niet op vooruit gaan.”

Kiezen of verliezen?

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal lijkt de drukte de komende weken evenwel relatief, want speerpunten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout slaan vooralsnog enkel de Exact Cross van vandaag in Mol en die van volgende week in Loenhout over. In alle andere klassementscrossen komt het duo wel aan de start. Zeker in het geval van Iserbyt is dat evenwel niet onlogisch. De naar Kaster uitgeweken Bavikhovenaar staat immers ruim op kop in de Superprestige en de Wereldbeker én telt in de X20-Trofee amper 9 seconden achterstand op leider Lars van der Haar. “Eli heeft voor het seizoen de keuze gemaakt om voor de drie regelmatigheidscriteriums te gaan en is goed op weg om die doelen te behalen”, ziet Vantornout. “Maar hierdoor dreigen zijn kampioenschappen wel opnieuw in het water te vallen. Hij heeft al heel veel wedstrijden gereden en gewonnen – waarvoor chapeau – maar hij zal dat ongetwijfeld opnieuw bekopen op de kampioenschappen.”

Voor Michael Vanthourenhout draait het door de moeilijke weken die hij achter de rug heeft veel minder om de klassementen, want zowel in de Superprestige (6e), de X2O-Trofee (7e) en de Wereldbeker (13e) volgt hij al op geruime afstand van de eerste drie in de stand. Kan hij zich dan op spaarmodus door de kerstperiode ploeteren? “Dat is heel moeilijk, want als je niet voluit gaat, rijd je met moeite voor een plek bij de eerste tien en dat zijn nu niet bepaald de uitslagen waarvoor je aan de start staat, hé. Mentaal is dat allemaal niet zo evident. Vooral omdat Michael na een moeilijk seizoen ook nog eens nood heeft aan een zeer goede prestatie.”

Startgeld

Jongeren Joran Wyseure en Gerben Kuypers zijn de komende dagen wél iets selectiever in hun programmakeuze. Een verstandige beslissing, aldus Vantornout. “Ze hebben groot gelijk. Zeker omdat ze ook nog niet het grote startgeld krijgen.” Want ook dat is volgens Vantornout een gegronde reden waarom Iserbyt en Vanthourenhout geen crossen overslaan. “Door ergens niet te starten zouden ze duizenden euro’s aan startgeld laten schieten en een carrière is nu eenmaal kort, dus dan wil je er ook financieel het maximale uithalen. Dat is bij Gerben en Joran echter nog iets minder aan de orde, waardoor het makkelijker is om een cross over te slaan. Joran heeft dit seizoen met sterke prestaties in Val di Sole (3e) en Dublin (4e) ook al bewezen de juiste keuzes te maken en er het maximale uit te halen.”