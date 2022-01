Ramskapellenaar Gerben Kuypers klaar voor thuis-BK veldrijden

Laatstejaarsbelofte Gerben Kuypers voelt zich klaar om zondag 9 januari een gooi te doen naar de nationale driekleur in het veldrijden. Na een stage in Spanje presteerde de 21-jarige Ramskapellenaar sterk in de wereldbekermanches van Namen en Dendermonde. “Ik zat op stage maar met één ding in mijn hoofd: de wedstrijd van dit weekend.”

Het Belgisch kampioenschap op het militair domein van Lombardsijde stond al met rood aangekruist in de agenda van Gerben Kuypers. “Het parcours ligt in vogelvlucht op twee kilometer van mijn deur. Ik vind het heel erg dat het zonder publiek zal zijn, want ik kreeg al veel berichtjes van mensen die willen komen supporteren. Hun steun had misschien voor dat ene procentje extra kunnen zorgen. Zo dicht bij huis zal ik nooit nog een cross rijden.”

Trainingen

In december trok de renner van Proximus – Alpha Motorhomes – Doltcini dan ook met collega Anton Ferdinande tien dagen naar het Spaanse Calpe om zich tot in de puntjes voor te bereiden. “Ik heb alle trainingen goed kunnen afwerken. We hebben ook goed weer gehad. Voor het lichaam is dat zonlicht beter dan die donkere dagen hier.” De stage wierp in de volgende veldritten onmiddellijk zijn vruchten af. In de zware wereldbekerwedstrijden in Namen en Dendermonde finishte Kuypers twee keer als achtste. “En eigenlijk zat er zelfs nog meer in, want ik moest telkens van rij vier of vijf starten. Dan zit je na een ronde al 40 of 45 seconden achter. Het zegt genoeg als je dan nog achtste kan worden.”

De Ramskapellenaar schat die prestaties hoger in dan zijn vierde plaats in de Duinencross. “Vierde was natuurlijk goed in Koksijde, maar het deelnemersveld was toch minder. In die wereldbekercrossen toonde ik dat ik meekan met de betere Belgen.” Met een zesde plek in Baal sloot Kuypers op Nieuwjaar zijn voorbereiding op het BK af. Voor de modder van Gullegem en Herentals werd deze week bewust gepast. “Het is nu belangrijker om op rust te komen. Ik zit sowieso al met mijn gedachten bij het weekend.”

Snelheidscross

Het onuitgegeven parcours op de grens van Middelkerke en Nieuwpoort zou in theorie de zandspecialisten moeten bevoordelen. “Maar er moet weinig echt in het zand gereden worden. Je gaat aan hoge snelheid naar het strand, maar moet sowieso teruglopen. Er zijn wel een paar hellinkjes, maar echt technisch is het niet. Het is vergelijkbaar met de tussenstukken in Koksijde. En slijk kan er ook al niet liggen. (lacht) Volgens mijn vader zal de beste wegrenner winnen op dat parcours.”

Er is maar één iets dat telt, en dat is winnen. Daar doe ik alles voor

Europees kampioen op de weg Thibau Nys stond door zijn recente prestaties uiteraard al hoog op de favorietenlijstjes, maar Kuypers houdt ook rekening met renners zoals Emiel Verstrynge, Joran Wyseure, Jente Michels, Anton Ferdinande en Witse Meeussen. “Er is maar één iets dat telt, en dat is winnen. Zo zit het nu in mijn hoofd. Daar doe ik alles voor.” Ondanks de hoge snelheden hoeft het niet noodzakelijk een tactische race te worden. “Het kan dat er veel naar elkaar gekeken wordt, maar de eerste bergjes komen al kort na de start. Voor mij is dat geen probleem, want ik start op de eerste rij en ben een goeie starter.”

WK

Na zijn deelname aan het EK maakt de laatstejaarsbelofte ook nog steeds kans op een selectie voor het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville. “Ik denk niet dat ik er op dit moment bij zit, maar met een overwinning of een podiumplaats kan dat misschien veranderen. Dan kunnen ze toch moeilijk om je heen. Ik zou graag gaan, maar ik denk er momenteel eigenlijk nog niet te veel over na. Mijn focus ligt op de wedstrijd van zondag.” (Adriaan Clynckemaillie)